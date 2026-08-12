С сентября в России решили повысить лимит сверхурочных рабочих часов

Финансист Волкова: С сентября повышается лимит сверхурочных рабочих часов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нововведение не заставит всех автоматически работать в два раза больше, сказала Волкова «Газете.Ru».

По словам специалиста, дополнительные часы могут стать хорошей возможностью увеличить доход для части работников. Это особенно важно для тех, кто формирует финансовую подушку безопасности или планирует быстрее выплатить кредит. Волкова отметила, что оплачиваемая по закону переработка действительно может принести дополнительные средства.

При этом эксперт предупредила о необходимости комплексной оценки таких переработок, поскольку дополнительный доход требует затрат времени, которое можно провести с семьей.

«Если дополнительный доход полностью уходит на повседневные покупки, его влияние на финансовое положение семьи будет минимальным. Совсем другой результат можно получить, если направить эти деньги на накопления или досрочное погашение кредитов», – объяснила она.

Волкова резюмировала, что финансовая устойчивость зависит не только от уровня дохода, но и от эффективности распределения времени и средств. Поэтому любые возможности заработка нужно оценивать с точки зрения их влияния на качество жизни.

В мае Госдума одобрила двукратное увеличение лимита сверхурочной работы.

Месяцем ранее глава РСПП Александр Шохин отверг идею перехода на шестидневную рабочую неделю.

За превышение прежней нормы в 120 часов работодателям грозил штраф до 50 тысяч рублей.