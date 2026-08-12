Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Диспетчер пожарно-спасательной части рассказала о работе службы 112
Диспетчер 227-й пожарно-спасательной части рассказала о работе службы 112
12 августа по всей стране прошли мероприятия, посвященные годовщине запуска единой телефонной линии для оперативного вызова спасателей и пожарных.
Ольга Котыхова, диспетчер 227-й пожарно-спасательной части с десятилетним стажем, поделилась с телеканалом 360 особенностями своей профессии.
«В напряженной обстановке диспетчер должен оставаться спокойным, профессиональным, эмпатичным и интуитивно чувствовать ситуацию. Мы за считаные секунды должны понять суть события, успокоить заявителя, который зачастую находится в шоковом состоянии, а затем структурировать информацию и точно передать ее дежурному караулу», – рассказала она.
Ежедневно диспетчеры системы принимают тысячи обращений от жителей Московской области, оказавшихся в сложной ситуации. Специалисты фиксируют данные, уточняют обстоятельства происшествия и перенаправляют информацию в профильные ведомства.
Сведения о возгораниях и чрезвычайных происшествиях поступают в подразделения федеральной противопожарной службы и ГКУ МО «Мособлпожспас». Ответственные сотрудники готовы оперативно поднять по тревоге дежурный караул и отправить помощь пострадавшим.
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