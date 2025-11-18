Система «ЭРА-ГЛОНАСС» в России установлена на 13 млн автомобилей

Число подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» в России машин достигло 13 миллионов

Tекст: Вера Басилая

Количество автомобилей, подключенных к российской системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», достигло 13 млн машин.

Устройства вызова экстренных служб, то есть кнопки SOS, выпускают более десяти отечественных производителей, и их ежедневно устанавливают как на российских заводах, так и на импортируемые автомобили.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС», работающая уже 10 лет, является уникальным примером гражданского применения спутниковой группировки ГЛОНАСС. Это первая мировая система аварийного оповещения, призванная повысить безопасность водителей и пассажиров на дорогах.

«Ежегодно «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи людей в дорожных авариях, эффективность системы доказана на практике», – заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Он также добавил, что подключение 13-миллионного автомобиля – шаг к снижению смертности на дорогах и достижению национальных целей до 2030–2036 годов.

Интеграция с региональными системами-112 позволяет передавать координаты транспортных средств спасателям в среднем за 19 секунд. Система работает как автоматически при тяжелых авариях, составляющих более 80% всех вызовов, так и вручную – любым очевидцам ЧП или водителям при резком ухудшении самочувствия.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил, что с начала 2025 года система передала спасателям более 92 тыс. вызовов, из которых 78 тыс. – после автоматического срабатывания кнопки SOS. Благодаря быстроте реагирования, помощь оказывается в течение «золотого часа», в пять раз повышая шансы сохранить здоровье пострадавшим.

О высокой эффективности системы свидетельствует и случай на дорогах Калининградской области: водитель Владимир Качанов остался жив после серьезной аварии благодаря обращению через «ЭРА-ГЛОНАСС» – оперативная помощь приехала очень быстро, несмотря на удаленность места происшествия от крупных трасс и населенных пунктов.