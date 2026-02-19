Ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026

Роднина: Парный турнир на ОИ без россиян – грустное зрелище

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соревнования по парному фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии вызвали у трехкратной олимпийской чемпионки, депутата Госдумы Ирины Родниной чувство грусти из-за отсутствия российских спортсменов. В интервью ТАСС Роднина отметила, что несмотря на попытки исключить россиян, «там русский дух, там Русью пахнет», ведь тренеры и многие участники так или иначе связаны с Россией.

Она подчеркнула, что раньше костяк соревнований традиционно составляли пары из России, а также из Канады, Италии и Франции.

Роднина отдельно выделила выступление грузинской пары Метелкиной и Берулавы. По ее словам, пара хорошо каталась, но в последнюю минуту произвольной программы Берулава выглядел так, будто много времени провел на корабле: «в последнюю минуту парня так штормило, будто он год плавал и не сходил с корабля». Она добавила, что пара молода и показала сложные элементы, однако стабильности в конце проката не хватило.

Оценивая другие дуэты, Роднина отметила венгерскую пару за чистоту исполнения, но добавила, что скорость их вращения была настолько низкой, что «можно было посчитать, сколько у них зубов». По поводу американских фигуристов она предпочла промолчать и вновь подчеркнула, что отсутствие российских пар стало для нее главной темой турнира.

Анастасии Метелкиной 20 лет, Луке Берулаве – 23. Пара тренируется под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Егора Закроева и уже завоевала золото чемпионата Европы в 2026 году, а также серебро и бронзу в 2024 и 2025 годах. Метелкина родом из Владимира, а Берулава – из Москвы. С 2020 года спортсмены защищают цвета сборной Грузии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали первую для Грузии серебряную медаль на зимней Олимпиаде.

А японская пара Рику Миура и Рюити Кихара установила мировой рекорд по баллам в произвольной программе, превзойдя бывших рекордсменов из России.

Ранее Ирина Роднина отметила оригинальный подход организаторов и особое внимание к спортсменам на церемонии открытия Олимпиады–2026 в Италии.



