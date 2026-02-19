Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026
Ски-альпинист Никита Филиппов принес России первую медаль Олимпиады-2026
Российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для национальной сборной медаль на Олимпиаде-2026 в Италии. Сегодня Филиппов стал серебряным призером в спринте, уступив лишь испанцу Ориолю Кардоне Коллю. Бронза в этой дисциплине досталась французу Тибо Ансельме, сообщает официальный сайт Олимпиады.
Соревнования прошли в итальянском Бормио. Стоит отметить, что ски-альпинизм впервые вошел в программу зимних Олимпийских игр.
Ранее российская фигуристка Петросян заняла пятое место после короткой программы на Олимпийских играх, а вечером в четверг выступит в произвольной. А в четверг во время четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады на матче Канада – Чехия болельщик развернул российский флаг.