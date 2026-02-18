Фигуристка Петросян заняла пятое место в рейтинге после короткой программы ОИ

Петросян заняла пятое место в рейтинге после короткой программы ОИ

Tекст: Катерина Туманова

Восемнадцатилетняя одиночница Аделия Петросян, представляющая одиночниц России в фигурном катании на Олимпиаде, трижды выигрывала чемпионат страны и финал Гран-при РФ.

Во вторник, 17 февраля, на прокате короткой программы Петросян показала двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа без ошибок, передает ТАСС.

Лидирует у фигуристок-одиночниц Ами Накаи из Японии с 78,71 балла, на втором месте ее соотечественница Каори Сакамото с 77,23 балла, третью строчку занимает Алиса Лью из США с 76,59 балла, четвертое – у японки Монэ Тиба с 74 балла.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение выступлением российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла. На первой тренировке Олимпиады Петросян выполнила четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.