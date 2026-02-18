Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Фигуристка Петросян заняла пятое место в рейтинге после короткой программы ОИ
Российская фигуристка Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции, получив 72,89 балла за чистое исполнение элементов.
Восемнадцатилетняя одиночница Аделия Петросян, представляющая одиночниц России в фигурном катании на Олимпиаде, трижды выигрывала чемпионат страны и финал Гран-при РФ.
Во вторник, 17 февраля, на прокате короткой программы Петросян показала двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа без ошибок, передает ТАСС.
Лидирует у фигуристок-одиночниц Ами Накаи из Японии с 78,71 балла, на втором месте ее соотечественница Каори Сакамото с 77,23 балла, третью строчку занимает Алиса Лью из США с 76,59 балла, четвертое – у японки Монэ Тиба с 74 балла.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение выступлением российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла. На первой тренировке Олимпиады Петросян выполнила четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.