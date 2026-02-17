ISU восхитился выступлением Петросян в короткой программе на Олимпиаде

Tекст: Вера Басилая

На официальной странице ISU в соцсети X был опубликован видеофрагмент проката Петросян, вдохновленного творчеством Майкла Джексона, с подписью: «Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане», передает РИА «Новости».

Петросян, которой 18 лет, уже трижды становилась чемпионкой России и трижды побеждала в Финале Гран-при России. До осени 2025 года она не имела возможности выступать на взрослых международных турнирах из-за отстранения российских спортсменов.

В сентябре 2025 года, после отборочного турнира, спортсменка получила право представлять Россию на Олимпийских играх в Италии.

Аделия Петросян вышла на лед для показа короткой программы под вторым стартовым номером, чисто исполнила прокат. Судьи оценили ее выступление в 72,89 балла.

Накануне российская фигуристка Петросян на первой тренировке Олимпиады выполнила четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.