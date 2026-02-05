Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

Глава WADA Банька заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Банька признался, что испытывает дискомфорт из-за присутствия российского тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.

По его словам, у агентства нет оснований для ее отстранения: «Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения», – отметил он.

Банька добавил, что, несмотря на отсутствие формальных претензий к Тутберидзе, ее появление на играх вызывает у него личное неудобство. Он подчеркнул, что говорит о своих чувствах, а не о юридической стороне вопроса.

Тутберидзе ранее была тренером Камилы Валиевой, которую в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Камилла Валиева завершила четырехлетнюю дисквалификацию.

Всемирное антидопинговое агентство WADA потребовало от Валиевой выплатить компенсацию.

Фигуристка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года.