Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Россиянин Ефимов не смог завершить первую попытку в олимпийском слаломе
Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить дистанцию во время первой попытки в слаломе на Олимпийских играх в Италии.
Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить дистанцию в первой попытке слалома на Олимпийских играх в Италии, передает РИА «Новости».
Ефимов стартовал под 42-м номером, но после схода с трассы не смог пройти во вторую попытку и завершил свое участие в этих соревнованиях.
До Ефимова финишировать не удалось еще 18 спортсменам. Женская часть соревнований по слалому завершится 18 февраля, когда на старт выйдет россиянка Юлия Плешкова.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля, в них принимают участие 13 спортсменов из России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фигурист Петр Гуменник застрял в сломанном автобусе во время Олимпиады.
Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию после перелома ноги на Олимпиаде.
Диверсии у железной дороги в Италии признали терактом.