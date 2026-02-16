Россиянин Ефимов не смог завершить первую попытку в олимпийском слаломе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить дистанцию в первой попытке слалома на Олимпийских играх в Италии, передает РИА «Новости».

Ефимов стартовал под 42-м номером, но после схода с трассы не смог пройти во вторую попытку и завершил свое участие в этих соревнованиях.

До Ефимова финишировать не удалось еще 18 спортсменам. Женская часть соревнований по слалому завершится 18 февраля, когда на старт выйдет россиянка Юлия Плешкова.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля, в них принимают участие 13 спортсменов из России.

