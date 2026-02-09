История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.7 комментариев
Американка Вонн на Олимпиаде сломала ногу и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка 2010 года из США Линдси Вонн серьезно пострадала во время скоростного спуска, она зацепила рукой флажок, потеряла равновесие и ударилась головой о снег.
Вонн не смогла подняться самостоятельно, ее эвакуировали в клинику на вертолете, передает РИА «Новости».
Медики провели ортопедическую операцию для стабилизации перелома левой ноги, сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное.
Неделей ранее на этапе Кубка мира горнолыжница уже падала и порвала крестообразную связку. Вонн возобновила карьеру в ноябре 2024 года после длительного перерыва.
Ранее итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла олимпийскую дистанцию 3 тыс. метров. Она также смогла на свой день рождения установить олимпийский рекорд.