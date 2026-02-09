  • Новость часаРостех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 февраля 2026, 06:25 • Новости дня

    Археологи установили реальность боевых слонов при переходе Ганнибалом Альп

    Tекст: Катерина Туманова

    Поход Ганнибала со слонами через Альпы – один из самых легендарных моментов в истории, долгое время считавшийся легендой, однако археологи обнаружили кость, доказывающую, что легенда описывала реальность ао время Второй Пунической войны.

    Во время Второй Пунической войны карфагенский полководец Ганнибал, как известно, использовал огромных боевых зверей с разрушительной силой против римских войск. До сих пор почти все свидетельства о слонах основывались на исторических описаниях и изображениях сражений, созданных художниками.

    Однако в 2020 году археологи обнаружили единственную кость, захороненную под кабинетом врача в Кордовской провинциальной больнице в Испании, пишет Daily Mail.

    Радиоуглеродный анализ образца кости позволил датировать смерть животного концом IV – началом III веков до нашей эры, что совпадает со временем Второй Пунической войны.

    Кроме кости, археологи обнаружили следы разрушений древнего города, а также 12 каменных шаров от осадных орудий, тяжелые наконечники стрел от скорпионов и карфагенские монеты, отчеканенные в Картахене между 237 и 206 годами до нашей эры. Все эти находки свидетельствуют о том, что город подвергся карфагенскому нападению именно в период Второй Пунической войны.

    «С археологической точки зрения, уровень разрушений, задокументированный в Колина-де-лос-Кемадос, хорошо вписывается в формирующуюся картину событий, связанных со Второй Пунической войной», – пишут ученые в Journal of Archaeological Science: Reports.

    Они считают, что кость маловероятно могла быть привезена для торговли или других целей, так как была слишком мала и не представляла ценности для путешественников.

    Исследователи заключают, что находка может стать одним из немногих прямых археологических свидетельств использования боевых слонов в античности на Западе Европы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, египтолог Виктор Солкин рассказал, что нераскопанный храм эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг может стать громким открытием для мировой археологии. Археологи нашли руины монастыря византийских монахов в Египте. «Лик» Мелони нашли при реставрации в римской базилике.

    8 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    7 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    Посол России в Бельгии сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    Европа ускоренно милитаризируется, а население Евросоюза целенаправленно готовят к вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар РИА «Новости».

    По его словам, «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы и перейти к военному образу мышления, заявлая, что НАТО якобы является «следующей целью» России. Также он отметил, что европейцы должны быть готовы к возможному конфликту.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса у своих западных рубежей.

    В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, однако любые потенциально опасные для интересов страны действия не останутся без внимания. Власти России считают милитаризацию Европы безрассудной и опасной политикой, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, в прошлом году посол России в Бельгии Денис Гончар также заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    7 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    В России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили обновлённую версию самого маленького дрона в мире с искусственным интеллектом, способного распознавать лица и автоматически следовать за человеком.

    Российская компания «Сверх» представила обновленную версию самого маленького в мире дрона с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    Новинка оснащена системой распознавания лиц и функцией автоматического следования за человеком. Дрона также оснастили радионавигацией и датчиком оптического потока, что позволяет ему работать в сложных помещениях и удерживать позицию даже при слабом освещении или отсутствии спутникового сигнала.

    Масса квадрокоптера составляет всего 85 граммов, что делает его уникальным среди аналогов. Нейросетевые алгоритмы функции распознавания лиц запускаются непосредственно на борту устройства и работают в реальном времени. При кратковременной потере из виду нужного человека дрон способен прогнозировать его траекторию и самостоятельно восстанавливать сопровождение или переходить в режим активного поиска.

    Основатель компании «Сверх» Андрей Коригодский отметил: «Наша задача – сделать микродрон не просто »летающей камерой«, а полноценным автономным инструментом для бизнеса». В компании добавили, что обновленная платформа уже проходит тестирование и готовится к внедрению в логистику и автоматизацию складов.

    Кроме того, дрон предназначен для инвентаризации в логистических центрах и умеет распознавать штрихкоды и QR-коды. Разработчики также усилили конструкцию, оптимизировали электронику и предусмотрели возможность установки дополнительных аккумуляторов для увеличения времени полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Рособоронэкспорта заявили, что российская военная продукция подтвердила свою эффективность в бою.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о развитии в России технологий «роев» беспилотников.

    Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    7 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Робот Atlas научился делать колесо и сальто назад

    Tекст: Вера Басилая

    Человекоподобный робот Atlas продемонстрировал сальто назад и колесо, что подчеркивает рост его координации и устойчивости.

    Компания Boston Dynamics представила обновленные возможности своего человекоподобного робота Atlas, передает радио Sputnik.

    На опубликованных кадрах видно, как Atlas сначала выполняет колесо, а затем безошибочно совершает сальто назад. По словам разработчиков, эти движения требовали сложной координации и точного управления балансом.

    Китайские роботы UBTech Robotics выполнили синхронное сальто на концерте известного певца.

    Компания UBTech Robotics  презентовала первого искусственного интеллекта-уборщика для общественных мест.

    В  Мехико начались клинические испытания роботов для оплодотворения.

    7 февраля 2026, 05:57 • Новости дня
    Словакия и Венгрия решили оспорить в суде запрет ЕС на импорт российского газа

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия и Венгрия планируют оспорить в суде решение Евросоюза о запрете на импорт российского газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Гашпар указал, что обе страны проголосовали против этого решения на уровне Совета ЕС и считают его нарушающим основные принципы союза, включая субсидиарность и пропорциональность. По словам политика, энергетика по-прежнему относится к национальной компетенции государств-членов ЕС, передает ТАСС.

    Гашпар подчеркнул, что Словакия не собирается пассивно принимать новые правила и вместе с Венгрией будет добиваться пересмотра закона. Он добавил, что контакты с Россией ведутся исключительно в рамках европейского правового поля, а не в формате двусторонних переговоров.

    Словацкое руководство также считает, что запрет наносит ущерб торгово-экономическим отношениям страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз сталкивается с деиндустриализацией из-за отказа от российских энергоносителей.

    6 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия заняла первое место в Европе по золотым медалям школьных олимпиад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские школьники показали лучшие результаты на международных олимпиадах по шести научным дисциплинам, получив наибольшее количество золотых медалей среди европейских стран, отметили в Минпросвещения.

    Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на международных школьных олимпиадах, сообщает Минпросвещения РФ. Речь идет о соревнованиях по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.

    Такие достижения, по мнению ведомства, подтверждают высокий уровень подготовки российских школьников и эффективность образовательных программ, реализуемых в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники на 20 международных интеллектуальных состязаниях в 2025 году завоевали 115 медалей.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде.

    Победители и призеры школьных олимпиад смогут поступить в ведущие российские вузы даже при нехватке бюджетных мест, так как вузы зачислят их за свой счет, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

    7 февраля 2026, 12:28 • Новости дня
    Физик Кип Торн предсказал поиск инопланетян с помощью гравитационных волн

    Tекст: Мария Иванова

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска внеземных цивилизаций, поскольку сигналы этого типа проходят сквозь любые преграды во Вселенной, заявил нобелевский лауреат, иностранный член Российской академии наук, астрофизик Кип Торн.

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска инопланетных цивилизаций и установления с ними контакта, заявил ТАСС нобелевский лауреат Кип Торн.

    Известный астрофизик, иностранный член Российской академии наук, отметил, что «очень продвинутая цивилизация сможет использовать гравитационные волны для изучения Вселенной или даже для налаживания контактов с другими разумными существами, не опасаясь того, что на пути сигнала появится непроходимое для него препятствие».

    Торн подчеркнул уникальные свойства гравитационных волн: по его словам, в отличие от электромагнитных волн, они способны проникать сквозь любые преграды, что делает их идеальным средством для межзвездной связи и научных исследований.

    Помимо научной деятельности, Кип Торн известен широкой публике благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом. Во время создания фильма «Интерстеллар» он выступал в роли научного консультанта, а позже написал книгу, в которой подробно объяснил научные идеи, положенные в основу сюжета картины.

    Между тем российские ученые отмечали, что академик Владислав Пустовойт первым описал механизм детектирования гравитационных волн.

    7 февраля 2026, 09:05 • Новости дня
    Ростех анонсировал премьеру цифровых инноваций на ИННОПРОМе в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии российские компании представят новейшие решения в сфере цифровых технологий, включая систему маркировки товаров «Честный ЗНАК».

    Ростех представит новейшие отечественные разработки в цифровых технологиях, радиоэлектронике и машиностроении на международной выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал корпорации.

    Среди ключевых экспонатов – система маркировки товаров «Честный ЗНАК», которую можно будет протестировать на интерактивном стенде. Посетители смогут сканировать коды на упаковках и узнавать подробную информацию о продукции в специальном приложении.

    Вниманию гостей также будут представлены два гражданских вертолета от «Вертолетов России»: Ми-171А3, предназначенный для перевозки людей и грузов на шельфовые буровые платформы и проведения спасательных операций в открытом море, и многоцелевой Ка-62, который применяют для транспортных, медицинских, патрульных и спасательных задач.

    Холдинг «Росэл» покажет ручную зондовую станцию OmegaAir-150COAX, которая используется для измерения и контроля электрических параметров полупроводниковых устройств. Компания NtechLab презентует платформу FindFace Multi – решение на основе искусственного интеллекта для распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также автомобилей и номерных знаков.

    Заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов подчеркнул: «Страны Ближневосточного региона – наши традиционные партнеры по широкому спектру программ. Здесь хорошо знакомы в первую очередь с нашим оружием, но сегодня все более заметной становится российская гражданская продукция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интегрированные в единый комплекс управляемый боеприпас «Куб-2» и беспилотник-разведчик «Скат-350М» будут предложены иностранным заказчикам по итогам выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

    Каталог поставляемой иностранным заказчикам военной техники в 2025 году пополнился более чем на 50 образцов, среди которых есть бронетехника и беспилотные летательные аппараты, рассказал накануне гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026.

    Он отметил, что главное конкурентное преимущество российской военной продукции заключается в подтвержденных в реальных условиях характеристиках и учете опыта современных боевых действий при создании и модернизации техники.

    6 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Ученый Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    6 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    В России представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили уникальное отечественное лекарство «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева, которое успешно прошло регистрацию и применяется у более 50 пациентов.

    В России представлен первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщает РИА «Новости».

    Новое отечественное лекарство под названием «Сенипрутуг» сейчас проходит клинические исследования: завершается вторая и идет третья фаза, в которых участвуют более 600 пациентов по всей стране.

    По словам директора Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Александра Лилы, более 50 пациентов уже получают «Сенипрутуг» вне клинических испытаний, так как препарат зарегистрирован для применения в России.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором иммунитет воспринимает хрящевую ткань как инородную и заменяет ее костной, что приводит к болям, скованности и снижению подвижности позвоночника. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте до 40 лет, она может затрагивать также и другие суставы, например, тазобедренные.

    «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который сам страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    6 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Эксперимент с бонобо Канзи доказал наличие воображения у приматов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе уникального эксперимента с бонобо по имени Канзи учёные доказали, что приматы способны воображать несуществующие предметы и отслеживать их перемещения.

    Приматы способны представлять несуществующие предметы и обладают воображением, ранее считавшимся исключительно человеческой способностью, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, передает РИА «Новости». В качестве подопытного выступал бонобо Канзи, за которым наблюдали ученые из Университета Джонса Хопкинса.

    Во время экспериментов Канзи успешно указывал на чашку, в которую, по сценарию, наливали «воображаемый» сок, и определял местоположение воображаемых виноградин, которые экспериментатор будто бы перекладывал из одной пустой емкости в другую. Это доказывает, что обезьяны способны оперировать абстрактными понятиями и вторичными представлениями о несуществующих объектах.

    В исследовании подчеркивается: «Наши данные позволяют предположить, что способность формировать вторичные представления о вымышленных объектах, то есть воображение, находится в пределах когнитивных возможностей, по крайней мере, одного из подвергшихся инкультурации человекообразных приматов и, вероятно, восходит к периоду 6-9 млн лет назад, к нашим общим предкам».

    На момент эксперимента Канзи было 43 года. Как отмечает канал NBC, он скончался в 2025 году в возрасте 44 лет. В истории Канзи стал первым бонобо, освоившим элементы английского языка и использовавшим специальные символы – лексиграммы – для общения с людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали ошейник, который способен переводить человеческую речь на собачий язык. Ветеринары ранее заявили о выявлении у собак поведенческих черт, свойственных людям с аутизмом.

    8 февраля 2026, 21:55 • Новости дня
    Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Эпштейном

    Tекст: Катерина Туманова

    Кронпринцесса Норвегии принесла пространные извинения за свою дружбу с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном, в то время как ее старшему сыну предъявлены обвинения в жестоком обращении в суде.

    Кронпринцесса Метте-Марит, которая замужем за наследником норвежского престола, была причастна к последнему выпуску «Досье Эпштейна», в котором содержатся электронные письма, отправленные принцессой и Эпштейном друг другу, что свидетельствует о многолетней дружбе, пишет британская Mirror.

    Королевский дом Норвегии опубликовал заявление Метте-Марит, которое было переведено на английский язык, и в котором она приносит искренние извинения народу Норвегии и своей семье, которые оказались вовлечены в этот скандал.

    «Я хотела бы выразить глубочайшее сожаление по поводу моей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми вами за то, что я разочаровал вас. Содержание некоторых сообщений между мной и Эпштейном не отражает того человека, которым я хочу быть. Я также приношу извинения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, особенно короля и королеву», – сказано в заявлении норвежской принцессы.

    Извинения Метте-Марит были представлены в более пространном заявлении Королевского дома Норвегии, в котором подчеркивалось ее глубокое сожаление по поводу связи с Эпштейном. Заявление дворца начиналось словами: «Мы понимаем реакцию людей на то, что произошло в последние дни. Кронпринцесса решительно отрицает жестокое обращение и преступные действия Эпштейна. Она очень сожалеет о том, что недостаточно рано поняла, каким человеком он был».

    Завершается заявление о том, что принцессе нужно время, чтобы прийти в себя».  Извинения норвежской принцессы были принесены в связи с тем, что ее старший сын, Мариус Борг Хейби, отвечает перед судом в Осло по обвинению в изнасиловании, жестоком обращении в близких отношениях и актах насилия в отношении другого близкого человека, угрозах убийством и многочисленных нарушениях правил дорожного движения.

    Судебный процесс начался 3 февраля и, как ожидалось, продлится не менее семи недель. Несмотря на длительный судебный процесс, Хейби будет присутствовать в суде один, поскольку его мать и отчим, наследный принц Хокон, подтвердили, что не будут присутствовать в суде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Осло отправил сына норвежской кронпринцессы Хейби под стражу на один месяц. Сын кронпринцессы Норвегии ранее обвинен в четырех изнасилованиях. Опрос показал резкое падение доверия к кронпринцессе Норвегии из-за Эпштейна.

    6 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    Ростех поставил более 30 тыс. импортозамещенных пластин для спутников за год

    Tекст: Мария Иванова

    В 2025 году отечественные предприятия впервые полностью обеспечили производство свыше 30 тыс. германиевых пластин для космических солнечных батарей, ранее поставлявшихся из-за рубежа.

    Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» за 2025 год изготовил и поставил заказчикам более 30 тыс. германиевых пластин для солнечных батарей спутников, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Эти полированные пластины применяются в качестве основы для солнечных элементов, используемых в космической отрасли и возобновляемой энергетике. До этого подобная продукция поступала в Россию исключительно из-за рубежа.

    Германиевые солнечные элементы сегодня рассматриваются как альтернатива кремниевым, так как обеспечивают в полтора раза большую выработку энергии. Помимо этого, они обладают высокой радиационной стойкостью и механической прочностью, что позволяет космическим аппаратам на их основе работать не менее 15 лет.

    В Ростехе отметили, что ежегодная потребность российского рынка в германиевых пластинах составляет около 50 тыс. единиц. Ранее примерно 90% этого объема покрывалось импортом, но сейчас холдинг «Швабе» существенно снижает зависимость от поставок из других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошоом году государственная корпорация «Ростех» начала в России массовое производство пластин для солнечных батарей из германия.

