Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по астрономии

Путин поздравил команду российских школьников с победой на олимпиаде по астрономии
Президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде.
Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, которая прошла на федеральной территории Сириус, сообщается на сайте Кремля.
В команду вошли Николай Гамынин, Иван Пругло, Ольга Карасева, Владимир Зинин, Екатерина Чуркина и Маргарита Цветкова.
«Завоеванные вами медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд и целеустремленность», – говорится в поздравительной телеграмме президента. Путин также отметил, что эта победа стала прекрасным подарком для педагогов, наставников и родителей школьников.
Президент подчеркнул, что команда проявила глубокие знания и командный дух, выдержав серьезную конкуренцию и став триумфаторами олимпиады. Он пожелал ребятам новых достижений и всего самого доброго.
Открытая международная астрономическая олимпиада проходила на территории Сириус с 20 по 27 сентября и собрала школьников из 20 стран.
Напомним, шесть московских школьников принесли российской сборной все золотые медали на Открытой международной олимпиаде по астрономии.
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по географии в Сербии.
Также российские школьники получили шесть золотых медалей на олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае.