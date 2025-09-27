Московские школьники завоевали шесть золотых медалей по астрономии

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Московские школьники завоевали шесть золотых медалей на олимпиаде по астрономии
Шесть московских школьников принесли российской сборной все золотые медали на Открытой международной олимпиаде по астрономии, которая собрала участников из 20 стран.
Школьники из Москвы завоевали шесть золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде, которая прошла на федеральной территории «Сириус», передает Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
Все российские участники национальной сборной оказались москвичами и стали единственными обладателями золотых наград.
Абсолютной победительницей олимпиады стала Екатерина Чуркина из школы №179, набравшая наибольшее количество баллов. Золотые медали также получили Николай Гамынин из лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из школы №179, Ольга Карасева из Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы «Летово».
В олимпиаде участвовали школьники из 20 стран. Соревнования состояли из четырех туров, а задания были связаны с реальными научными исследованиями.
Победителей и гостей олимпиады пригласили 5 октября в Музей космонавтики, где пройдет День астрономии с лекциями и мастер-классами по наблюдению за звездами как в планетарии, так и под открытым небом.
