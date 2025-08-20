Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по географии в Сербии

Tекст: Ольга Иванова

Российская команда завоевала шесть медалей на Международной юниорской географической олимпиаде, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Олимпиада впервые прошла в Сербии, в ней участвовали школьники в возрасте от 12 до 15 лет. Российские школьники соревновались в очном формате и добились лучшего результата по количеству и достоинству наград среди всех стран-участниц.

Победителями стали Антон Сапогов из Москвы и Олег Цветков из Петербурга, они получили золотые медали. Серебряную медаль завоевал Тимофей Попов из Московской области. Бронзовые награды получили Дамир Бадретдинов, Константин Грищенков и Денис Смирнов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил: «Президент Владимир Путин подчеркивает, что география занимает важное место в ряду научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о нашей планете. Российские школьники в очередной раз показали свои выдающиеся способности и высокий уровень подготовки в этой области: шесть медалей Международной юниорской географической олимпиады – у наших ребят. Это лучший результат по количеству и достоинству наград среди стран-участниц».

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил благодарность тренерам, наставникам и родителям за вклад в успех сборной России. По словам Кравцова, отличные результаты стали закономерным итогом упорного труда и таланта участников.

Руководили командой профессор МГУ Оксана Климанова, студент географического факультета МГУ Максим Иванов и учитель географии Анна Ромашина.