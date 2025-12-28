Путин: Россия пытается закончить начатую Киевом войну

Tекст: Вера Басилая

Президент России отметил, что Москва предлагала путь самоопределения юго-востока Украины еще после переворота в 2014 году, передает ТАСС.

«Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия. Войну. Начать войну. Мы пытаемся ее закончить. С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали», – заявил Путин.

Путин напомнил о событиях 2014 года, когда, по его словам, именно госпереворот в Киеве стал отправной точкой конфликта. Россия, по словам главы государства, тогда настаивала на предоставлении жителям юго-востока Украины права на самоопределение, но этот призыв был проигнорирован Киевом.

Путин подчеркнул, что подобное право закреплено в Уставе ООН, однако власти Украины не прислушались к российской позиции ни в 2014, ни в 2020 году. Российский лидер считает, что если бы предложения Москвы были услышаны, вооруженных столкновений можно было бы избежать.

Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где рассматривались вопросы освобождения Гуляйполя и Димитрова.

Путин отметил, что продвижение российских войск на Украине исключает заинтересованность Москвы в отводе формирований ВСУ.

Вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и продолжают наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

