Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.22 комментария
В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
ПВО отразила атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области
В ночь на воскресенье в четырех районах Ростовской области силам ПВО удалось уничтожить и подавить беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Атаки БПЛА были зафиксированы в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах. По предвари тельным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило, что средствами ПВО в период с 20.00 до 23.00 мск были сбиты 43 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.