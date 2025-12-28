  • Новость часаЗеленский прибыл в США
    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Путин: Наступление в Запорожской области идет на плечах противника
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    22 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    5 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    3 комментария
    28 декабря 2025, 04:58

    Мирные жители ДНР пострадали при атаках ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинских атак за сутки пострадали трое мирных жителей ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил в Telegram, что в Никитовском районе Горловки вследствие атаки ударных беспилотников была ранена женщина 1976 года рождения, а также пострадал мужчина 1953 года рождения. Еще один мужчина 1988 года рождения пострадал в результате атаки беспилотника в поселке Очеретино Ясиноватского муниципального округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе хутора Гаевка Волоконовского округа Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона погиб мирный житель. В Запорожской области Вооруженные силы Украины сбросили боеприпасы с дрона на кафе, в результате чего пострадал охранник, мужчина 1984 года рождения.

    27 декабря 2025, 13:58
    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине

    Военный эксперт Кнутов: Массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров

    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые массированные удары России – это призыв к Украине садиться за стол переговоров, также они признаны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на субботу ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ.

    «Цель массированного удара России – серьезно ослабить военно-промышленный комплекс Украины. В Киеве находятся военные штабы и различные пункты управления. Я думаю, что в украинской столице также были поражены чисто военные и энергетические объекты. Но нужно дождаться данных объективного контроля», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Задача России сейчас заключается в том, чтобы «сконцентрировать внимание киевского руководства на ликвидации последствий этих ударов». «Пока это только предупреждение Владимиру Зеленскому, который при поддержке европейцев выдвигает новые требования по мирному урегулированию. Эти удары призваны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке. России по силам добиться этого, что она и демонстрирует», – пояснил собеседник.

    По мнению Кнутова, массированный удар – «это фактически призыв к Украине садиться за стол переговоров и договариваться на тех условиях, которые были выработаны президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на переговорах на Аляске в августе этого года».

    «С другой стороны, Россия демонстрирует свои большие возможности в чисто военном отношении. Если мы начнем так же работать по Харькову и Днепропетровску (украинское название Днепр), то там мало что останется от промышленного производства. Но мы пока не делаем этого, а пытаемся убедить киевские власти сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, в Киеве не слышат наших дипломатических призывов. Поэтому остается только одно – военное воздействие», – пояснил Кнутов.

    Использование разнообразных средств поражения, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал», беспилотники «Герань» и «Гербера», влияет на способность систем ПВО Украины противостоять массированным ударам.

    «Большое количество беспилотников призвано отвлечь ПВО и практически ведут к тому, что зенитная артиллерия и различные наземные комплексы начинают расходовать дорогие ракеты. Большое количество целей в воздухе перегружает ПВО Украины, комплексы просто не успевают отрабатывать по потоку беспилотников, которые двигаются с разных направлений», – пояснил спикер.

    Таким образом, России удается повысить результативность своих ракетных ударов. «Гиперзвуковые комплексы задействуются для поражения наиболее важных целей, в первую очередь это переданные Украине ЗРК Patriot. Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что еженедельно на Украине уничтожается или выводиться из строя один Patriot. Оценивая ситуацию в целом, с учетом жалоб Зеленского на нехватку комплексов ПВО, можно сказать, что небо над Украиной дырявое и не прикрыто полностью. А различные российские ударные средства имеют подавляющее преимущество», – рассуждает Кнутов.

    В ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины. Как пояснили в Минобороны РФ, это был ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Первый сигнал тревоги был объявлен в Киеве в 2.27 ночи по местному времени (3.27 мск) и сохранялся до настоящего момента. Воздушная тревога также объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу города наблюдается сниженное давление воды. Причиной названы повреждения в системе энергоснабжения. Городские власти позже рассказали об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева. Из-за пожаров в украинской столице образовался густой смог.

    По данным украинских СМИ, есть повреждения на киевских ТЭС и ТЭЦ. По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киеве и области без света остались около 600 тыс. абонентов.

    Комментарии (17)
    27 декабря 2025, 16:10
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео, на котором в день празднования Рождества на Украине участники в языческих костюмах признались, что не знают, кто такой Иисус Христос.

    Захарова в Telegram-канале прокомментировала видео с празднования Рождества на Украине.

    В ролике запечатлены люди в масках козла, смерти и ангела, которые признаются, что не знают, кто такой Иисус Христос, а участие в праздновании связано со сбором средств для штурмовой бригады.

    «Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало Праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал», – отметила Захарова.

    Власти Украины решили отмечать 7 января профессиональный праздник программистов вместо традиционного православного Рождества.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти указывает на его озлобленность и неадекватность.

    Комментарии (12)
    26 декабря 2025, 17:45
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 13:38
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    Комментарии (44)
    27 декабря 2025, 20:06
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    @ Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары возмездия России по украинским объектам вызвали сильную обеспокоенность среди восточноевропейских стран Североатлантического альянса накануне переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трамп, сообщает Politico.

    Издание Politico подчеркнуло, что российские авиаудары на Украине повысили уровень тревоги среди членов альянса, передает РИА «Новости». Отмечается, что массированные удары произошли всего за сутки до того, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться для обсуждения нового мирного плана.

    В Польше военное командование подняло в воздух свои самолеты из-за активности российских сил близ украинской границы. Представители польских вооруженных сил подтвердили, что подобная мера была реализована в ответ на развитие ситуации в регионе.

    Ранее в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 14:07
    НАБУ и САП разоблачили ОПГ депутатов Рады
    НАБУ и САП разоблачили ОПГ депутатов Рады
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили организованную преступную группу, в которую, по их данным, входили действующие депутаты Верховной рады.

    Об этом сообщается в официальном Telegram-канале НАБУ, передает ТАСС.

    «НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины», – сказано в сообщении. Следователи считают, что члены группы регулярно получали незаконное вознаграждение за свое голосование в парламенте.

    Ведомства отметили, что детали и роль каждого из фигурантов будут раскрыты позднее.

    Ранее НАБУ и САП раскрыли схему хищений на Украине при закупке дронов и РЭБ.

    Комментарии (13)
    27 декабря 2025, 20:45
    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова

    Путин поблагодарил освободивших Димитров бойцов за эффективность и смекалку

    Tекст: Мария Иванова

    Во время совещания на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин отметил профессионализм и находчивость военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 5-й мотострелковой бригады за эффективную работу и проявленную смекалку при освобождении города Димитров в ДНР, передает ТАСС.

    «Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат», – обратился президент к участникам операции во время совещания на одном из командных пунктов СВО. Он отдельно отметил мужество, героизм, а также грамотное управление войсками.

    «Поздравляю <…> всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», – подчеркнул он.

    «Знаю – и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!» – добавил президент.

    В рамках встречи Путин по видеосвязи заслушал доклады командиров освобождавшей Димитров бригады.

    К разговору был подключен полковник Рамиль Фасхутдинов, который сообщил о текущей ситуации в городе и ходе штурма. Позже присоединился и старший лейтенант Владимир Сененко, один из первых вошедших в Димитров, что, по словам Путина, также важно для объективной картины происходящего.

    Президент подчеркнул: «Что касается Димитрова – это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики».

    По словам главы государства, позиция, занятая российскими военными, позволяет продвигаться к выполнению поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации.

    Президент России ранее, в ходе «Итогов года», дал подробный комментарий о ситуации на фронте.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 21:11
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона, заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО.

    Продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий, передает ТАСС. Владимир Путин отметил на совещании, что по темпам, наблюдаемым на линии боевого соприкосновения, вывод подразделений ВСУ фактически утратил значимость для России.

    «И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – заявил президент.

    Путин обратил внимание, что западные эксперты рекомендуют киевскому руководству принять достойные предложения по прекращению конфликта. Он отметил, что эти условия обеспечивают долгосрочную безопасность и экономическое восстановление Украины наряду с возможностью восстановления отношений с Россией.

    27 декабря Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова. Президент поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о контроле над половиной городской застройки Константиновки.

    На данный момент вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 13:21
    Дизайнер рассказал о смене стиля одежды Зеленского

    Дизайнер Анисимов: Зеленский сменил стиль одежды по совету жены

    Дизайнер рассказал о смене стиля одежды Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил свой гардероб в 2024 году по предложению своей жены, сообщило чешское издание iRozhlas со ссылкой на украинского дизайнера Виктора Анисимова.

    По словам Анисимова, Елена Зеленская считала, что сможет повлиять на образ мужа, пишет iRozhlas, передает РИА «Новости». «Она думала, что сможет внести изменения в образ Зеленского», – рассказал он.

    Дизайнер отметил, что прежний стиль в одежде цвета хаки выделял Зеленского на различных мероприятиях среди иностранных коллег, официальных делегаций и даже рядом с собственной женой.

    По словам Анисимова, разработка нового стиля проходила еще до февральской встречи в Белом доме.

    В августе журналисты в Белом доме удивились Зеленскому в костюме.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 21:26
    Путин: Россия пытается закончить начатую Киевом войну

    Tекст: Вера Басилая

    Россия пытается завершить войну, начатую Киевом, заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

    Президент России отметил, что Москва предлагала путь самоопределения юго-востока Украины еще после переворота в 2014 году, передает ТАСС.

    «Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия. Войну. Начать войну. Мы пытаемся ее закончить. С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали», – заявил Путин.

    Путин напомнил о событиях 2014 года, когда, по его словам, именно госпереворот в Киеве стал отправной точкой конфликта. Россия, по словам главы государства, тогда настаивала на предоставлении жителям юго-востока Украины права на самоопределение, но этот призыв был проигнорирован Киевом.

    Путин подчеркнул, что подобное право закреплено в Уставе ООН, однако власти Украины не прислушались к российской позиции ни в 2014, ни в 2020 году. Российский лидер считает, что если бы предложения Москвы были услышаны, вооруженных столкновений можно было бы избежать.

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где рассматривались вопросы освобождения Гуляйполя и Димитрова.

    Путин отметил, что продвижение российских войск на Украине исключает заинтересованность Москвы в отводе формирований ВСУ.

    Вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и продолжают наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 21:39
    Комбриг «Центра» рассказал об освобождении Димитрова в три этапа

    Комбриг «Центра» Фатхутдинов рассказал об освобождении Димитрова в три этапа

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные поэтапно завершили операцию по освобождению города Димитров (Мирноград), начав ее в начале сентября, а закончив в конце декабря, сообщил командир бригады группировки войск «Центр» Рамиль Фатхутдинов.

    Димитров был освобожден российскими войсками в три этапа, начиная с сентября 2025 года, рассказал командир бригады группировки войск «Центр» Рамиль Фатхутдинов.

    Он подчеркнул: «Подразделения бригады с 6 сентября по 26 декабря выполняли задачу по освобождению города Димитрова. Исходя из сложившейся обстановки, выполнение боевой задачи было разбито на три этапа».

    В ходе первого этапа, с 6 по 30 сентября, разведбатальон бригады внезапно прорвал оборону противника и продвинулся вглубь на один километр, что позволило создать плацдарм в Димитрове. Это обеспечило начало дальнейших операций по освобождению города, сообщает ТАСС.

    На втором этапе, с 1 октября по 2 ноября, штурмовые группы блокировали пути снабжения ВСУ, захватив лесополосы и очистную станцию на севере города. Сообщается, что такие действия позволили отрезать окруженной группировке ВСУ все сообщения с внешним миром.

    Третий этап продолжался с 23 ноября по 27 декабря. Уже к 7 декабря бригада закрепилась на важнейших позициях в центре Димитрова, а к концу декабря завершила разгром последних формирований ВСУ, окончательно освободив город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг на администрации Димитрова.

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова.

    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 21:05
    Путин: Наступление в Запорожской области идет на плечах противника

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления объединенной группировкой войск заявил, что наступление в Запорожской области идет «на плечах противника», сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул высокие темпы продвижения соединений воинских частей группировки «Восток», добавив: «Практически, насколько я понимаю, на плечах противника все это происходит».

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев в докладе сообщил Путину, что подразделения с начала декабря освободили десять населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях, заняв под контроль более 210 кв. километров.

    Он отметил, что соединение 36-й армии прорвало рубеж обороны противника на западном берегу реки Гайчур и развивает наступление в сторону логистических узлов противника, а вклинение достигло более 7 километров в глубину обороны противника.

    Иванаев добавил, что 29-я армия продолжает наступление на юге Днепропетровской области и расширяет зону безопасности. Он уточнил, что уничтожение формирований противника идет по утвержденному плану, а группировка «Восток» продолжает вести наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал освобождение Гуляйполя значимым успехом.

    В субботу министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 20:21
    Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Во время встречи Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил по обстановке в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В ходе совещания доклады командующих касались последних изменений на линии фронта и выполнения боевых задач. Президенту доложили об освобождении городов Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляйполе в Запорожской области.

    Командующие группировками «Центр» и «Восток», а также подчинённые им командиры лично доложили президенту о ходе выполнения поставленных задач.

    Штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    11 декабря президенту Владимиру Путину доложили, что российские военные полностью установили контроль над Северском в ДНР.


    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 02:48
    Зеленский прибыл в США
    Зеленский прибыл в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США, сообщают украинские СМИ.

    «Зеленский прибыл в США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    По информации пула Белого дома, президент США Дональд Трамп провел день на поле для гольфа перед воскресной встречей с Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Издание Hill сообщало, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского по поводу предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 00:47
    Лавров заявил об отсутствии у Киева готовности к конструктивным переговорам
    Лавров заявил об отсутствии у Киева готовности к конструктивным переговорам
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Отмечаем, что режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил, что киевский режим «терроризирует мирных жителей, осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны».

    Министр указал, что российская армия прочно завладела стратегической инициативой на фронте. Он отметил, что, несмотря на попытки Киева изменить ситуацию, в настоящее время инициатива остается за российской стороной. Также Лавров обратил внимание на то, что большая часть Европы поддерживает киевский режим финансово и оружием, рассчитывая на негативные последствия санкций для экономики России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия пытается завершить войну, начатую Киевом. Он отметил, что Москва предлагала путь самоопределения для юго-востока Украины еще после переворота 2014 года. Темпы продвижения российских войск в Донбассе свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона, сказал он.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 13:44
    The Hill: Трамп охладил оптимизм Зеленского по мирному плану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп преуменьшил оптимизм Владимира Зеленского относительно предложенного мирного плана из двадцати пунктов, пишет The Hill.

    Журналисты The Hill подчеркивают, что Трамп в интервью Politico дал понять – ни одна инициатива главы киевского режима не получит значимости без его прямого одобрения, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие его согласия означает, что любые инициативы по урегулированию ситуации на Украине становятся бессмысленными.

    В статье добавляется, что слова президента США прозвучали за несколько дней до его запланированной личной встречи с Зеленским, которая должна пройти в воскресенье.

    Ранее украинские СМИ опубликовали «мирный план» Киева из 20 пунктов.

    Эксперты отметили, что этот документ не может являться реальной основой для урегулирования кризиса на Украине.

    Комментарии (0)
    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    Комбриг «Центра» рассказал об освобождении Димитрова в три этапа
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    Бастрыкин потребовал доклад по убийству из-за зарплаты на стройке в Москве
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в праздники

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

