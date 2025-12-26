Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России с 20 по 26 декабря нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
В результате были поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, удары наносились по цехам сборки и места хранения ударных БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Средствами ПВО сбиты семь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 21 управляемая авиабомба, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре реактивных беспилотника и 1350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 217 беспилотников, 640 ЗРК, 26 728 танков и других бронемашин, 1634 боевые машины РСЗО, 32 185 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 080 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили аэродромную и портовую инфраструктуру ВСУ. Днем ранее ВС России поразили предприятия ВПК Украины.
До этого они нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины.