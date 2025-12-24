Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
ВС России поразили предприятия ВПК Украины
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины.
Кроме того удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиа бомб, два снаряда американский РСЗО HIMARS и 335 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 481 беспилотник, 640 ЗРК, 26 696 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 122 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 878 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины. Днем ранее ВС России поразили использовавшиеся для ВСУ объекты портовой инфраструктуры. Ранее ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины.