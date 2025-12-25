Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности Перейти в раздел

Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177» В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности Перейти в раздел

Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел

Трампа ведут к отставке. Это хорошо В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

США дадут Зеленскому невидимые гарантии Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

Украина неофициально признала неизбежное Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского. Перейти в раздел