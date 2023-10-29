Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.21 комментарий
Потомок Екатерины II решил поселиться в Крыму
Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
По его словам, Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным, передает РИА «Новости».
Постпред подчеркнул, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.
Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.
Ранее в Крым из Австралии прибыли четверо потомков художника-мариниста Ивана Айвазовского.