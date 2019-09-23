Потомки Айвазовского прибыли в Крым из Австралии

В Крым из Австралии прибыли четверо потомков художника-мариниста Ивана Айвазовского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта «Симферополь».

«В Крыму они планируют принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее, искупаться в Черном море и посетить друзей – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы воздушной гавани.

Так, в Крым прибыли прапраправнучки Айвазовского Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки со своими дочерями Джорджией и Фредерикой. Джорджия Лоу играет на арфе в Сиднейском симфоническом оркестре. Планируется, что 29 сентября она выступит в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского.



«После прилета потомкам Айвазовского провели небольшую экскурсию по терминалу и вручили сувениры с символикой аэропорта, которому в этом году присвоили имя великого художника-мариниста», – отмечается в сообщении.

Иван Константинович Айвазовский (1817 – 1900) родился и жил в Феодосии, там он основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также работы его учеников и последователей. Художник умер и похоронен в Феодосии.



В мае аэропорту «Симферополь» было присвоено имя Ивана Айвазовского.