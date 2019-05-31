Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Президент Владимир Путин присвоил имена великих граждан страны российским аэропортам.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин присвоил аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово – ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково – советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.

Аэропорт Симферополя получил имя художника Ивана Айвазовского, аэропорт Воронежа – имя императора Петра I.

Международному аэропорту Минеральных Вод было присвоено имя писателя Михаила Лермонтова.

Новосибирский аэропорт Толмачево получил имя советского военачальника, летчика-аса, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.

Аэропорту Нижнего Новгорода присвоено имя советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.

Ранее правительство утвердило порядок присвоения аэропортам имен великих людей.

Напомним, в декабре 2018 года были опубликованы результаты голосования по переименованию аэропортов в разных городах страны. Для пяти аэропортов пришлось проводить второй тур голосования. Всего по итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах России.

При этом голосование проводилось через интернет, поэтому не имело бюджетных затрат.

Целью конкурса «Великие имена России» было выбрать имена выдающихся государственных и исторических деятелей российского государства для присвоения ключевым аэропортам страны. Он проходил с 11 октября по 23 декабря 2018 года по инициативе Общественной палаты, Российского военно-исторического и исторического обществ, а также Русского географического общества и Общества российской словесности.

Конкурс на право выбрать имя того или иного исторического деятеля состоял из четырех этапов. На первом этапе в регионах собирались предложения в широкий список имен, затем формировался «лонг-лист» конкурса, которое проходило в формате предложений на специализированном портале. Затем в рамках соцопросов определялся топ лидеров народных предпочтений, за которые уже на финальном этапе конкурса люди могли проголосовать несколькими удобными им способами.

Президент Владимир Путин 28 ноября 2018 года подписал указ №681 «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Этот документ регламентировал, что предложения о присвоении имен вносятся в правительство Общественной палатой по результатам обсуждения в обществе.