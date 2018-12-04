Опубликованы итоги голосования о присвоении имен российским аэропортам

На сайте проекта «Великие имена России» опубликованы результаты голосования по переименованию аэропортов в разных городах страны. Однако окончательное решение о присвоении имен аэропортам будет принято позже.

Московскому аэропорту Шереметьево могут дать имя Александра Пушкина (39% голосов), Домодедово – имя Михаила Ломоносова (71%). В аэропорту Внуково победитель пока не определен – здесь за Сергея Королева проголосовали 43%, за Андрея Туполева и Константина Циолковского – по 28%, следует из результатов, опубликованных на сайте конкурса.

В Мурманске аэропорт должен быть переименован в честь императора Николая II (49%).

Международный аэропорт Нижнего Новгорода Стригино может получить имя Валерия Чкалова, за которого отдали голоса 52% участников голосования, в Анадыре - имя Юрия Рытхэу (37%).

При голосовании за наименование аэропорта Южно-Сахалинска больше всего набрало имя Антона Чехова (40%), который только на два процента опередил Геннадия Невельского.

В Астрахани 36% набрал Борис Кустодиев, который на 4% процента опередил Николая Скоморохова.

В Белгороде 44% голосов набрало имя Владимира Шухова, у Николая Ватутина – 36%.

Аэропорт Благовещенска может получить имя Николая Муравьева-Амурского (59% голосов).

Во Владивостоке имя Муравьева-Амурского набрало 32%, его опередил Владимир Арсеньев с 36% голосов.

В Волгограде лидером голосования стал Алексей Маресьев (38% голосов), на втором месте – Георгий Жуков (31% голосов).

В Воронеже с большим отрывом победило имя Петра I (59%).

При голосовании за именование аэропорта Горно-Алтайска Николай Рерих и Григорий Чорос-Гуркин набрали почти одинаковое количество голосов (49% и 48%).

В Екатеринбурге 36% набрал Акинфий Демидов, 32% - Павел Бажов.

В Калининграде императрица Елизавета Петровна набрала 33%, Александр Василевский 29% голосов. У Иммануила Канта 25% голосов.

В Калуге победил в голосовании Константин Циолковский (51% голосов), в Казани – Габдулла Тукай (55%). В Краснодаре Екатерина II Великая набрала 39% голосов, Евдокия Бершанская 30%.

В Челябинске аэропорт назовут именем Игоря Курчатова (45%), в Магадане – именем Владимира Высоцкого (54%), в Минводах – именем Михаила Лермонтова (89%).

Аэропорт Набережных Челнов и Нижнекамска получит имя Николая Лемаева, аэропорт Анапы – имя Владимира Коккинаки (48%). В Чебоксарах в голосовании победило имя Андрияна Николаева (62%), в Новом Уренгое – Ивана Губкина (46%), в Новосибирске – Александра Покрышкина (75%).

В Норильске победителем выбран Николай Урванцев (49%), в Омске – Дмитрий Карбышев (41%), в Хабаровске – Геннадий Невельский (47%), в Петропавловске-Камчатском – Витус Беринг (52%), в Пскове – Княгиня Ольга (44%), в Самаре – Сергей Королев (60%), в Уфе – Мустай Карим (49%).

В Симферополе в голосовании победило имя Ивана Айвазовского (53%), в Сочи – Виталия Севастьянова (39%), в Ставрополе – Александра Суворова (75%), в Сургуте – Фармана Салманова (58%), в Сыктывкаре – Петра Истомина (42%), в Томске – Николая Камова (42%), в Тюмени – Дмитрия Менделеева (61%), в Якутске – Платона Ойунского (51%).

Известно, что в Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Архангельске будет второй тур, а аэропорта Пензы и Внуково ожидают решения по итогам второго тура голосования.