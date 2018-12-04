Выборам имен для аэропортов в ряде регионов понадобится второй тур

У конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен великих людей состоится второй тур, заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

«Выдохнуть нельзя потому что, во-первых, будет второй тур: в нескольких городах одно и то же имя победило (например, Петр I, Михаил Лермонтов). Во-вторых, есть спорные моменты, нам придется в них разбираться», – передает его слова ТАСС.

По его словам, в голосовании приняли участие около 5,5 млн россиян.

Второй тур пройдет, как ожидалось, с 5 по 14 декабря только в режиме онлайн на сайте великиеимена.рф и в социальных сетях. Для формирования обновленных шорт-листов городам-участникам добавят по одному имени (следующему за финалистами) из отчета ВЦИОМ.

Так, именем поэта Михаила Лермонтова граждане России хотят назвать аэропорты Пензы и Минеральных вод, на имя Петра I претендуют аэропорты Воронежа и Санкт-Петербурга.

Ранее в Кремле отметили, что считают накал страстей вокруг проекта «Великие имена России» лучшим показателем заинтересованности в данной теме.

Во вторник стало известно, что на выбор имен российских аэропортов могут серьезно повлиять результаты офлайн-голосования.