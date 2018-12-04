В Кремле оценили накал страстей вокруг проекта «Великие имена России»

В Кремле считают накал страстей вокруг проекта «Великие имена России», в рамках которого проходит голосование по выбору имен для российских аэропортов, лучшим показателем заинтересованности в данной теме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «люди не равнодушны, люди спорят, это очень интересный проект»; этот накал «является лучшим показателем того, что это действительно волнующая всех тема, поэтому будем надеяться, что по результатам голосования все эти имена будут присвоены», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле не слышали про высказывание главы штаба Балтийского флота, вице-адмирала Игоря Мухаметшина против присвоения аэропорту Калининграда имени немецкого философа Иммануила Канта.

Ранее в Сети появилось видео, на котором глава штаба Балтийского флота Игорь Мухаметшиин призывает других военных не голосовать за то, чтобы аэропорт «Храброво» получил имя философа Иммануила Канта.

Во вторник стало известно, что на выбор имен российских аэропортов могут серьезно повлиять результаты офлайн-голосования.