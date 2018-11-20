Опубликовано видео с агитацией против Канта в исполнении начштаба Балтфлота

В Сети появилось видео, на котором глава штаба Балтийского флота Игорь Мухаметшиин призывает других военных не голосовать за то, чтобы аэропорт «Храброво» получил имя «какого-то там Иммануила Канта», который «предал свою родину».

На видео Мухаметшин призывает других военнослужащих принять участие в голосовании по выбору имени для аэропорта «Храброво» в рамках проекта «Великие имена России».

«Четыре кандидата претендуют, чтобы аэропорт носил его имя. Это Елизавета Петровна, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца», – рассказал он военным.

По его словам, Кант «предал свою родину, унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру в университете». Книги философа он назвал непонятными, и выразил мнение, что их «никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет».

Мухаметшин призвал «помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь».

«Благодаря кому существует Балтийский флот. В Балтийске, в Калининграде наши суда стоят. Кто штурмовал вот этот город Балтийск под названием Пиллау (предыдущее название Балтийска) и жизни здесь свои положил», – заявил военный.

По его мнению, голосовать надо за маршала СССР Александра Василевского. При этом свою просьбу он представил как «обращение военного совета флота и руководства».

О том, что выступающим перед военнослужащими является вице-адмиралом Игорем Мухаметшиным, который с 2016 года возглавляет штаб Балтфлота, сообщает «Новый Калининград». Это подтвердил источник портала, знакомый с ситуацией. Он сообщил, что обращение Мухаметшина было его личной инициативой. Речь была произнесена во время встречи двух кораблей.

Напомним, имя философа Иммануила Канта, который родился и умер в Кенигсберге, участвует в конкурсе «Великие имена России». Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев выступал против присвоения аэропорту имени Канта, так как это якобы оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.

Позже в Калининграде осквернили памятник и могилу философу Иммануилу Канту, расположенный на территории Балтийского федерального университета (БФУ).

Кант во время Семилетней войны с 1758 по 1762 год фактически был подданным Российской империи. Известно, что в это время он адресовал императрице Елизавете Петровне прошение на должность ординарного профессора в 1758 году. Письмо до нее не дошло и вопрос о кафедре решили в пользу другого претендента.