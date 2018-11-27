В Калининграде осквернили могилу Канта

Неизвестные облили краской могилу философа и ученого Иммануила Канта в Калининграде, сообщила президент благотворительного фонда имени Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева.

«Ночью неизвестные облили могилу Иммануила Канта краской. И то же сделали с памятником Канту у здания университета имени Канта», – написала Таривердиева в Facebook.

Она также опубликовала фотографию, на которой видно, что стена у могилы заляпана розовой краской, а подножие – голубой.

Ранее во вторник в Калининграде облили розовой краской памятник философу Иммануилу Канту, расположенный на территории Балтийского федерального университета (БФУ).

Напомним, имя философа Иммануила Канта, который родился и умер в Кенигсберге, участвует в конкурсе «Великие имена России».

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев выступал против присвоения аэропорту Калининграда имени Канта, так как это, по его мнению, оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.