В финале конкурса «Великие имена России» проголосовали более 2 млн человек

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24 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм - за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Порошенко устроил «дембель» всей верхушке ВСУ

Отныне непосредственное управление украинскими военными переходит от Минобороны к Генеральному штабуФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
До конца года все руководство минобороны Украины демобилизуется, то есть станет гражданским, решил Петр Порошенко. По его замыслу, так армия приблизится к стандартам НАТО. Но всем ясно: сами по себе такие игры с переодеванием не повысят боеспособность ВСУ. Если же влияние гражданских политиков в армии и впрямь усилится, это вызовет отторжение киевского генералитета, не привыкшего делиться властью. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Полезный фаст-фуд Дейла Карнеги

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
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Почему Кант побеждает русских полководцев

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          В финале конкурса «Великие имена России» проголосовали более 2 млн человек

          24 ноября 2018, 14:24

          Текст: Ольга Никитина

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          Общее число проголосовавших в финальном раунде конкурса «Великие имена России» превысило 2 млн человек; Москва и Санкт-Петербург уступают лидерство регионам.

          Так, по состоянию на 12.00 субботы, 24 ноября, в финальном туре приняли участие 2 млн 77 тыс. 292 россиян, говорится в сообщении на сайте конкурса.

          В ряде регионов определились лидеры, набравшие более половины от общего числа голосов: поэт Габдулла Тукай – Казань (59%); ученый-изобретатель Константин Циолковский – Калуга (50%); летчик-испытатель Валерий Чкалов – Нижний Новгород (53%); маршал авиации Александр Покрышкин – Новосибирск (56%); мореплаватель Витус Беринг – Петропавловск-Камчатский (52%); полководец Александр Суворов – Ставрополь (68%); ученый-химик Дмитрий Менделеев – Тюмень (52%); летчик-космонавт Андриян Николаев – Чебоксары (64%); ученый-физик Игорь Курчатов – Челябинск (57%).

          В других регионах, наоборот, смена лидера вероятна – разрыв между первым и вторым местами минимальный. Так, в Москве (Шереметьево), где голосование идет по «четверке» имен-финалистов, авиаконструктор Андрей Туполев всего на 1,22 процентного пункта опережает поэта Александра Пушкина.

          В Калининграде разница голосов за философа Иммануила Канта и императрицу Елизавету Петровну составляет только 0,17 п.п. В Красноярске лидирует оперный певец Дмитрий Хворостовский, у него на 3 п.п. больше, чем у художника Василия Сурикова. В Анадыре, писатель Юрий Рытхэу опережает летчика Павла Виноградова на 3 п.п. В Екатеринбурге писатель Павел Бажов опережает предпринимателя Акинфия Демидова на 1 п.п.

          В Краснодаре разница голосов минимальная между всеми тремя кандидатами: императрица Екатерина II на 2 процентных пункта опережает летчицу Евдокию Бершанскую, она в свою очередь – на 5 п.п. полководца Александра Суворова. В Уфе поэт Мустай Карим лидирует с отрывом в 8 процентных пунктов от военного летчика Мусы Гареева.

          Продолжается конкуренция между отдельными регионами за пять популярных имен – Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королева и Фармана Салманова.

          Организаторы конкурса сообщают, что пока не определен критерий, по которому в этом случае будет определяться победитель – по проценту набранных голосов от проголосовавших или от населения города. Экспертный совет конкурса, как ожидается, примет решение в ближайшее время. Сообщается, что в любом случае Архангельск пока выигрывает у Москвы (Домодедово) имя Михаила Ломоносова – 54% против 39% от общего количества проголосовавших и 0,96% против 0,14% от численности населения региона. А имя Сергея Королева досталось бы Самаре, а не Москве (Внуково) – 55% против 44% и 1,17% против 0,18%.

          За имя Петра Первого конкурируют Санкт-Петербург и Воронеж, но если бы итоги финального тура подводились сейчас, его имя досталось бы Воронежу – в его пользу соотношение процентов и от общего числа проголосовавших – 51% против 43%, и от численности населения – 2,02% против 0,37%.

          Пенза выигрывает Михаила Лермонтова у Минеральных вод – 72% против 65% соответственно от числа проголосовавших и 3,64% против 1,89% от численности населения. Сургут и Нижневартовск соревнуются за имя Фармана Салманова, пока Сургут впереди по обеим показателям – 60% против 44% от числа проголосовавших и 1,47% против 0,49% от численности населения.

          20 ноября число проголосовавших в финальном туре конкурса «Великие имена России» превысило 1 млн человек.


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