В финале конкурса «Великие имена России» проголосовали более 2 млн человек

Общее число проголосовавших в финальном раунде конкурса «Великие имена России» превысило 2 млн человек; Москва и Санкт-Петербург уступают лидерство регионам.

Так, по состоянию на 12.00 субботы, 24 ноября, в финальном туре приняли участие 2 млн 77 тыс. 292 россиян, говорится в сообщении на сайте конкурса.

В ряде регионов определились лидеры, набравшие более половины от общего числа голосов: поэт Габдулла Тукай – Казань (59%); ученый-изобретатель Константин Циолковский – Калуга (50%); летчик-испытатель Валерий Чкалов – Нижний Новгород (53%); маршал авиации Александр Покрышкин – Новосибирск (56%); мореплаватель Витус Беринг – Петропавловск-Камчатский (52%); полководец Александр Суворов – Ставрополь (68%); ученый-химик Дмитрий Менделеев – Тюмень (52%); летчик-космонавт Андриян Николаев – Чебоксары (64%); ученый-физик Игорь Курчатов – Челябинск (57%).

В других регионах, наоборот, смена лидера вероятна – разрыв между первым и вторым местами минимальный. Так, в Москве (Шереметьево), где голосование идет по «четверке» имен-финалистов, авиаконструктор Андрей Туполев всего на 1,22 процентного пункта опережает поэта Александра Пушкина.

В Калининграде разница голосов за философа Иммануила Канта и императрицу Елизавету Петровну составляет только 0,17 п.п. В Красноярске лидирует оперный певец Дмитрий Хворостовский, у него на 3 п.п. больше, чем у художника Василия Сурикова. В Анадыре, писатель Юрий Рытхэу опережает летчика Павла Виноградова на 3 п.п. В Екатеринбурге писатель Павел Бажов опережает предпринимателя Акинфия Демидова на 1 п.п.

В Краснодаре разница голосов минимальная между всеми тремя кандидатами: императрица Екатерина II на 2 процентных пункта опережает летчицу Евдокию Бершанскую, она в свою очередь – на 5 п.п. полководца Александра Суворова. В Уфе поэт Мустай Карим лидирует с отрывом в 8 процентных пунктов от военного летчика Мусы Гареева.

Продолжается конкуренция между отдельными регионами за пять популярных имен – Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королева и Фармана Салманова.

Организаторы конкурса сообщают, что пока не определен критерий, по которому в этом случае будет определяться победитель – по проценту набранных голосов от проголосовавших или от населения города. Экспертный совет конкурса, как ожидается, примет решение в ближайшее время. Сообщается, что в любом случае Архангельск пока выигрывает у Москвы (Домодедово) имя Михаила Ломоносова – 54% против 39% от общего количества проголосовавших и 0,96% против 0,14% от численности населения региона. А имя Сергея Королева досталось бы Самаре, а не Москве (Внуково) – 55% против 44% и 1,17% против 0,18%.

За имя Петра Первого конкурируют Санкт-Петербург и Воронеж, но если бы итоги финального тура подводились сейчас, его имя досталось бы Воронежу – в его пользу соотношение процентов и от общего числа проголосовавших – 51% против 43%, и от численности населения – 2,02% против 0,37%.

Пенза выигрывает Михаила Лермонтова у Минеральных вод – 72% против 65% соответственно от числа проголосовавших и 3,64% против 1,89% от численности населения. Сургут и Нижневартовск соревнуются за имя Фармана Салманова, пока Сургут впереди по обеим показателям – 60% против 44% от числа проголосовавших и 1,47% против 0,49% от численности населения.

20 ноября число проголосовавших в финальном туре конкурса «Великие имена России» превысило 1 млн человек.