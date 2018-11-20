В финале конкурса «Великие имена России» проголосовали больше 1 млн человек

Число проголосовавших в финальном туре конкурса «Великие имена России» превысило 1 млн человек.

На вторник, 20 ноября, абсолютный чемпион по числу поданных голосов – аэропорт Уфы, его выбрали 72,6 тыс. участников конкурса, следует из сообщения на сайте великиеимена.рф.

Сопоставимая активность наблюдается по аэропортам: Казань – 55,4 тыс. человек, Симферополь – 43,7 тыс. человек, Минеральные Воды – 40,6 тыс. человек, Мурманск – 35,6 тыс. человек.

Среди аутсайдеров аэропорты: Сочи, Анадырь, Анапа, Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Норильск, Магадан и Благовещенск, которые набрали пока по 10 тыс. голосов каждый.

Отмечается, что стартовало голосование на борту самолетов «Аэрофлота», который стал добровольным партнером проекта «Великие имена России». Проект охватил 33 внутрироссийских рейса авиакомпании, пассажиры которых с 20 ноября смогут заполнить анкеты в полете.

Тем временем звезды кино и театра призывают голосовать за своих выдающихся коллег по цеху. В шорт-листе конкурса таких имен пять: Владимир Высоцкий (аэропорт Магадан), Михаил Ульянов (аэропорт Омск), Леонид Гайдай (аэропорт Благовещенск), Клара Лучко (аэропорт Анапа), Эльдар Рязанов (аэропорт Самара).

В лидерах пока только Владимир Высоцкий.

Актеры Сергей Маковецкий и Александр Калягин, будучи на гастролях в Омске, поддержали кандидатуру Михаила Ульянова для присвоения его имени аэропорту данного города.

Маковецкий считает имя Ульянова достойным, так как «он был грандиозным человеком, светлым, открытым, искренним».

«Мне хочется, чтобы это имя навсегда было связано с Омском, так как он – омич», – пояснил он.

Проводились также и креативные акции в поддержку кандидатов. Например, крымские армяне проголосовали за Айвазовского и станцевали в аэропорту Симферополя. Тюменский художник устроил стрит-арт акцию, посвященную конкурсу «Великие имена России» и изобразил портрет Дмитрия Менделеева.

При этом продолжаются дискуссии вокруг некоторых имен, по которым идет голосование.

Так, некоторые представители общественности предлагают исключить из списка номинантов в Калининграде кандидатуру Иммануила Канта. Основной аргумент – нероссийское происхождение великого мыслителя.

Однако Кант лидирует в Калининграде, опережая императрицу Елизавету Петровну, которая пожаловала немецкому философу российское гражданство, а также полководцев Великой Отечественной войны Александра Василевского и Ивана Черняховского.

Ранее была названа главная интрига конкурса по переименованию аэропортов.