Названа главная интрига конкурса по переименованию аэропортов

Главной интригой конкурса «Великие имена России», в рамках которой аэропорты в разных городах страны получат новые названия, названа «битва» за популярные имена, которые хотят присвоить авиационным гаваням в сразу нескольких регионах.

«Главная интрига конкурса уже обозначилась – «битва» за популярные имена, которые хотят присвоить участники конкурса аэропортам сразу нескольких регионов. Имя Петра Первого вышло в лидеры голосования в Санкт-Петербурге (Пулково), Воронеже и Астрахани, Михаила Лермонтова – в Пензе и Минеральных Водах, Сергея Королева – в Самаре и Москве (Внуково)», – сообщается на сайте конкурса.

Отмечается, что популярное имя присвоят тому аэропорту, где перевес голосов, поданных за него, будет больше в процентном соотношении. Таким образом, если бы голосование закончилось уже сегодня, имя Петра Первого получил бы аэропорт Пулково (за него в Санкт-Петербурге отдано 51 % голосов, в Астрахани - 42 %, в Воронеже – 31%), имя Лермонтова – аэропорт Пензы (там за него отдано 76% голосов против 60% в Минеральных Водах), Королева – аэропорту Самары (62 % против 48% в Москве).

При этом ряд популярных имен, которые по итогам соцопроса назвало большинство респондентов сразу в двух или более регионах, занимают безусловные позиции лидеров только в одном из них: Александр Суворов – в Ставрополе, Валерий Чкалов в Нижнем Новгороде, Дмитрий Менделеев – в Тюмени.

Парадоксом конкурса называется непопадание в лидеры финального голосования имен Георгия Жукова, Александра Пушкина, Александра Невского. Они не вышли на первое место ни в одном из регионов, которые выдвинули их.

Между тем, на 12.00 19 ноября онлайн (сайт и соцсети) проголосовали почти 660 тыс. человек, по телефону «горячей линии» – более 50 тыс. человек, в адрес оргкомитета конкурса поступило почти 130 тыс. обработанных анкет, заполненных вручную.

Отметим, что в первый день финала конкурса «Великие имена России» проголосовало более 200 тыс. человек.