В первый день финала конкурса «Великие имена России» проголосовало более 200 тыс. человек

Больше 200 тыс. человек приняли участие в голосовании в первый день финала конкурса «Великие имена России», которое проходило сразу на нескольких платформах.

Подавляющее большинство участников (76%) проголосовало через сайт великиеимена.рф – более 160 тыс. человек. Через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» отдали голос за своего фаворита 22% граждан – более 47 тыс. человек. По телефону горячей линии 8-800-707-9317 проголосовали 2% желающих, это почти 3 тыс. человек, следует из сообщения на сайте великиеимена.рф.

Старт голосованию был дан в понедельник, 12 ноября, в 11.00.

Отмечается, что за первые сутки больше всего людей проголосовало за аэропорты Санкт-Петербург (Пулково) – 9,6 тыс. человек, Москва (Внуково) – 8,5 тыс. человек, Симферополь – 8,4 тыс. человек, Уфа – 8,2 тыс. человек, Нижний Новгород (Стригино) – 7,8 тыс. человек.

Высокая активность наблюдается и в ряде регионов с меньшей численностью населения. За аэропорт Калининград (Храброво) отдали голоса 5,5 тыс. человек, за аэропорт Архангельск – 4,2 тыс. человек, Горно-Алтайск – 4 тыс. человек.

По правилам конкурса, проголосовать можно только за один аэропорт из списка.

Среди имен-финалистов, которые вошли в финальный шорт-лист, определились лидеры, которых поддержало абсолютное большинство участников конкурса. Например, в Калининграде с большим отрывом лидирует Иммануил Кант, в Пензе – Михаил Лермонтов, в Уфе – Муса Гареев, в Казани – Андрей Туполев, в Нижнем Новгороде – Валерий Чкалов.

Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта великиеимена.рф и обновляться ежедневно в 12 часов дня.

Голосование проходит на сайте, в социальных сетях, по телефону «горячей линии», путем анкетирования; каждый может выбрать наиболее удобный для себя способ. В течение суток все голоса, полученные из разных источников, суммируются.

Ранее сообщалось об утверждении шорт-листа конкурса по присвоению аэропортам имен великих людей. Также были названы самые популярные личности проекта «Великие имена России».