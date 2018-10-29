Названы самые популярные личности проекта «Великие имена России»

Россияне в рамках завершившегося этапа общероссийского конкурса «Великие имена России» чаще всего предлагали называть воздушные гавани в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, авиаконструктора Андрея Туполева и химика Дмитрия Менделеева, сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

В здании ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная старту заключительного этапа общенационального конкурса «Великие имена России», в ее рамках представлены результаты соцопросов и дан старт голосованию по шорт-листу конкурса.

Как напомнил в рамках пресс-конференции гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, имена великих людей страны предлагается дать 47 аэропортам в 39 регионах. В рамках завершившегося этапа общероссийского конкурса «Великие имена России» были опрошены 37,6 тыс. респондентов.

«Чаще всего упоминался Георгий Константинович Жуков, в пяти аэропортах. За ним Туполев, Менделеев, вот эти три деятеля, которые были номинированы для пяти аэропортов», – сказал Федоров, сообщается на сайте конкурса «Великие имена России».

Кроме того, четыре аэропорта граждане России предложили назвать в честь основоположника космонавтики Сергея Королева, императора Петра I, геолога Фармана Курбан оглы Салманова и поэта Александра Пушкина.

Теперь, после проведения соцопросов, начнется другой этап конкурса, в ходе которого по каждому аэропорту будет принято окончательное решение.

Проголосовать за присвоение аэропортам страны имен великих людей можно до 30 ноября на сайте великиеимена.рф или в соцсетях, заполнив анкету в мобильном пункте или на борту самолета или позвонив на горячую линию. Ознакомиться со списком аэропортов, которые получат дополнительные имена, также можно на сайте спецпроекта ТАСС.

«Несколько разных способов голосования. Во-первых, сайт великиеимена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона горячей линии и методом анкетирования», – сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Он пояснил, что анкетирование предполагает заполнение бумажной анкеты. «Мобильные волонтерские пункты (будут расположены) в аэропортах и на железнодорожных вокзалах городов проекта, или (анкету можно заполнить) на борту самолетов. Также анкета будет опубликована в «Комсомольской правде» и «Аргументах и фактах», это самые тиражные издания», – отметил секретарь ОП, уточнив, что анкету можно будет вырезать из газеты, заполнить и отправить почтой на адрес Общественной палаты России.

По правилам голосования каждый участник может выбрать только один аэропорт. «Принцип «один голос – один аэропорт – одно имя», причем любой участник может голосовать за любой аэропорт», – сказал он. То есть, пояснил секретарь ОП, голосовать можно без привязки к месту жительства или рождения, передает ТАСС.

Фадеев сообщил, что проводить анкетирование будут 10 тыс. участников движения «Волонтеры Победы», рекламные баннеры проекта «Великие имена России» разместят в отделениях Сбербанка и «Почты России». Он также опроверг возможности накруток голосов. «Я не знаю деталей, я в них не погружался, но те, кто нам помогает в этой части (организации голосования), обещали, что этого не будет», – сказал он.

Ранее экспертный совет проекта «Великие имена России», в рамках которого проводится конкурс по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны, утвердил список имен-финалистов для общенационального голосования.