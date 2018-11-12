Утвержден шорт-лист конкурса по присвоению аэропортам имен великих людей

Экспертный совет проекта «Великие имена России», в рамках которого проводится конкурс по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны, утвердил список имен-финалистов для общенационального голосования. Старт голосованию будет объявлен в понедельник, 12 ноября, на специальной пресс-конференции.

«На заседании экспертного совета в ОП РФ был сформирован финальный список имен-финалистов, которые войдут в шорт-лист общенационального голосования по проекту «Великие имена России», стартующего 12 ноября», – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Общественной палаты России.

Имена-финалисты конкурса определены по результатам социологических опросов жителей регионов, участвующих в проекте. Опросы провели специалисты ВЦИОМ на минувшей неделе.

«Соответствующий доклад был представлен участникам заседания. Респондентам предлагалось выбрать из списка кандидатов три варианта, наиболее подходящих для присвоения аэропорту в регионе их проживания. Ранее эти списки были сформированы общественными палатами субъектов РФ, а также путем онлайн-выдвижения пользователями интернета», – говорится в сообщении.

В понедельник, 12 ноября, на специальной пресс-конференции будет объявлен старт общероссийскому голосованию в рамках конкурса «Великие имена России».

Опрос ВЦИОМ проводился в формате телефонного интервью. Объем выборки составил почти 38 тыс. человек: 800 респондентов старше 18 лет на каждый из предложенных к рассмотрению 47 аэропортов в 39 регионах России, передает ТАСС.

По условиям конкурса шорт-лист должен включать тройки имен-финалистов по каждому из 47 аэропортов. «По девяти аэропортам экспертному совету было рекомендовано утвердить четверки, так как претенденты, занявшие 3-е и 4-е места, набрали одинаковое число голосов или разница составила менее 1%, что соответствует допустимой погрешности в исследованиях ВЦИОМ», – указано в сообщении.