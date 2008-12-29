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22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
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Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
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Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
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Убийство саудовского журналиста обнажило алчность Вашингтона

Убийство журналиста Джамаля Хашукджи потрясло весь мир, но Белый дом предпочел закрыть на это глазаФото: Johnny Green/PA Images/ТАСС
Чудовищное преступление – убийство и расчленение трупа журналиста прямо в саудовском консульстве – вызвало на редкость мягкую реакцию США. Трамп поверил на слово оправданиям Эр-Рияда по этому поводу. Тем самым, казалось бы, упустил прекрасную возможность вступиться за права журналистов и человека в целом. Однако на кону стоит сделка стоимостью больше ста миллиардов долларов. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как сделать человека из животного

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
До Швондера никто не задумался, что Шарику нужны имя и фамилия. Именно Швондер вручает ему переписку Энгельса с Каутским, и пренебрежение к этому тексту со стороны интеллигентов вряд ли оправдано. Подробности...
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Чем отвратительна травля в отношении сектантов

Сергей Худиев, публицист, богослов
К культу «Свидетелей Иеговы» можно высказывать различные претензии. И богословие у них еретическое, и манипуляция адептами налицо. Вот только в склонности к вооруженному насилию «свидетелей» обвинять нечестно. Подробности...
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Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
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          Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

          Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень много   22 октября 2018, 08:12
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Кирилл Потылицын

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          В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор.

          Россияне активно включились в проект «Великие имена России» по выбору людей, чьи имена могут присвоить тому или иному аэропорту страны. Скоро социологи должны, согласно условиям проекта, путем опроса выбрать из предварительного списка три наиболее популярных фамилии, которые выйдут на итоговое голосование с 8 по 30 ноября.

          Уже высказывается ряд предположений, какие имена можно было бы присвоить тем или иным аэропортам.

          «Это не наше российское изобретение. Я, например, очень люблю Варшавский аэропорт имени Шопена и считаю, что поляки лучшего выбора сделать не могли. Поэтому тут можно спорить об именах: какие конкретно имена и какие конкретно аэропорты. Но то, что сама по себе эта идея неплоха, по-моему, это очевидно», – заявил, в частности, по этому поводу петербургский политолог, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

          «Я бы согласился с одним из предложений. Мне кажется, наш город основал все-таки не Иосиф Бродский и даже не Екатерина II, а Петр I, поэтому ничего более логичного нет. Хотя, с другой стороны, получится немножко неблагозвучно, – сказал Николай Межевич. – Санкт-Петербургский аэропорт имени Петра I? Или, может быть, Петра Великого, что было бы чуть-чуть лучше? Но уж точно не имени Бродского и не Екатерины II».

          Так Межевич объяснил, как можно было бы переименовать аэропорт Пулково, который также представлен в конкурсе на выбор нового имени.

          Ничего плохого в этой идее не видит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Главный риск может быть связан с попытками идеологизировать процесс, выдвигая имена спорных исторических фигур, – заявил газете ВЗГЛЯД Виноградов. – Сильный вариант – если это будут сравнительно недлинные и легко транскрибируемые фамилии относительно известных за рубежами России персон (по образцу аэропорта Шопена в Варшаве)».

          Политолог напомнил, что уже обнародовал в своем Facebook список из 45 имен, среди которых Ахматова, Бродский, Булгаков, Гагарин, Гоголь, Достоевский, Екатерина II, Левитан, Лермонтов, Малевич, Маяковский, Менделеев, Набоков, Некрасов, Пастернак, Пушкин, Раневская, Станиславский, Столыпин, Тарковский, Толстой, Тургенев, Харламов, Чуковский и др.

          Важные ограничения, оговорился также Виноградов. По его словам, фигура должна быть достаточно известной. В то же время она должна быть «относительно консенсусной у соотечественников». Именно поэтому нежелательно присваивать имена Петра I или писателя Александра Солженицына. Еще одним плюсом станет короткая фамилия, «поэтому никакого Пржевальского, Миклухо-Маклая». Кроме этого нужно быть осторожными с выбором имен ученых, особенно тех, чьи изобретения носят спорный характер, например радио.

          «Меня тревожит, что мало персон из второй половины XX – начала XXI века. Не хочется консервировать, что все великое у России в прошлом (даже если это в чем-то так). Плюс каких-то реально крутых деятелей (особенно науки) с несложными фамилиями мог упустить. С другой стороны, тут явно есть 10–15 лишних фамилий – поэтому можем добавить кого-то из несправедливо забытых», – пишет Виноградов.

          Представляющий в Госдуме Ульяновскую область депутат Владимир Гутенев считает, что нужно выбирать имена тех, кто больше важен с исторической точки зрения, «а не просто жен великих людей, которые вошли в историю не как большие деятели, а как члены семьи больших исторических личностей». Так он отреагировал на прозвучавшую идею присвоить местному аэропорту имя Надежды Крупской, жены Ленина, уроженца Ульяновска.

          «Подобные решения необходимо принимать, исходя из мнения большинства. Нам стоит идти по пути Швейцарии, которая в год проводит несколько сот референдумов, как кантональных, так и федеральных, по различным темам. Чем больше мы будем вовлекать людей в принятие решений, тем более зрелым у нас будет гражданское общество», – сказал Гутенев газете ВЗГЛЯД.

          Профессор, завкафедрой философии и культурологии Тихоокеанского госуниверситета, доктор философских наук Леонид Бляхер считает, что идея присвоить аэропортам имена великих людей «даст момент региональной самоидентификации для жителей регионов», может обеспечить взлет патриотических настроений. «Безусловно, общество нуждается в региональных брендах. Их можно делать из чего угодно, в том числе и из присвоения имени аэропорту», – сказал Бляхер газете ВЗГЛЯД.

          Он подчеркнул, что существует масса значимых общероссийских имен, которые за пределами тех или иных регионов просто не звучат.

          В частности, Бляхер упомянул полковника Николая Волошинова, благодаря которому существует Транссиб.

          «Этот человек провел тысячи километров геодезической съемки. Он доказал неэффективность строительства БАМа, когда его предлагали сделать основным путем Транссиба. Этот человек заслуживает самых высоких похвал, и его деятельность незаслуженно забыта», – напомнил профессор.

          Также упоминания достоин казачий воевода Афанасий Бейтон, который защищал Албазинскую крепость – первую народную крепость на Дальнем Востоке. «Это первые имена, которые приходят в голову, а таких имен множество», – говорит Бляхер.

          В свою очередь, хабаровский политолог Илдус Ярулин согласен, что вариантов, чье имя можно было бы присвоить аэропорту Хабаровска, очень много. Однако самыми достойными он считает графа Николая Муравьева-Амурского, который в середине XIX века служил генерал-губернатором Восточной Сибири, и исследователя Дальнего Востока адмирала Геннадия Невельского.

          «Еще подойдет Ерофей Хабаров (путешественник и предприниматель). Надо выбирать тех людей, с чьими именами связано освоение и развитие Дальнего Востока, а также решение многих проблем того времени. Здесь должна быть связь с историей и современностью, поскольку эти имена на слуху», – сказал Ярулин газете ВЗГЛЯД.

          Он отметил, что только что вернулся из Мюнхена, где аэропорт носит имя Франца Йозефа Штрауса, который внес «огромный вклад в становление Баварии». «В той же Праге Вацлав Гавел. Имена должны быть звучными, которые действительно значимы не только для региона, но и для всей страны», – подытожил Ярулин.

          В рамках проекта «Великие имена России» 45 российским аэропортам присвоят имена выдающихся соотечественников. Инициаторами идеи выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. За реализацию проекта отвечает Общественная палата России. На сайте ВеликиеИмена.рф можно проголосовать и предлагать кандидатуры.


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