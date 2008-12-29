Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор.

Россияне активно включились в проект «Великие имена России» по выбору людей, чьи имена могут присвоить тому или иному аэропорту страны. Скоро социологи должны, согласно условиям проекта, путем опроса выбрать из предварительного списка три наиболее популярных фамилии, которые выйдут на итоговое голосование с 8 по 30 ноября.

Уже высказывается ряд предположений, какие имена можно было бы присвоить тем или иным аэропортам.

«Это не наше российское изобретение. Я, например, очень люблю Варшавский аэропорт имени Шопена и считаю, что поляки лучшего выбора сделать не могли. Поэтому тут можно спорить об именах: какие конкретно имена и какие конкретно аэропорты. Но то, что сама по себе эта идея неплоха, по-моему, это очевидно», – заявил, в частности, по этому поводу петербургский политолог, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Я бы согласился с одним из предложений. Мне кажется, наш город основал все-таки не Иосиф Бродский и даже не Екатерина II, а Петр I, поэтому ничего более логичного нет. Хотя, с другой стороны, получится немножко неблагозвучно, – сказал Николай Межевич. – Санкт-Петербургский аэропорт имени Петра I? Или, может быть, Петра Великого, что было бы чуть-чуть лучше? Но уж точно не имени Бродского и не Екатерины II».

Так Межевич объяснил, как можно было бы переименовать аэропорт Пулково, который также представлен в конкурсе на выбор нового имени.

Ничего плохого в этой идее не видит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Главный риск может быть связан с попытками идеологизировать процесс, выдвигая имена спорных исторических фигур, – заявил газете ВЗГЛЯД Виноградов. – Сильный вариант – если это будут сравнительно недлинные и легко транскрибируемые фамилии относительно известных за рубежами России персон (по образцу аэропорта Шопена в Варшаве)».

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Политолог напомнил, что уже обнародовал в своем Facebook список из 45 имен, среди которых Ахматова, Бродский, Булгаков, Гагарин, Гоголь, Достоевский, Екатерина II, Левитан, Лермонтов, Малевич, Маяковский, Менделеев, Набоков, Некрасов, Пастернак, Пушкин, Раневская, Станиславский, Столыпин, Тарковский, Толстой, Тургенев, Харламов, Чуковский и др.

Важные ограничения, оговорился также Виноградов. По его словам, фигура должна быть достаточно известной. В то же время она должна быть «относительно консенсусной у соотечественников». Именно поэтому нежелательно присваивать имена Петра I или писателя Александра Солженицына. Еще одним плюсом станет короткая фамилия, «поэтому никакого Пржевальского, Миклухо-Маклая». Кроме этого нужно быть осторожными с выбором имен ученых, особенно тех, чьи изобретения носят спорный характер, например радио.

«Меня тревожит, что мало персон из второй половины XX – начала XXI века. Не хочется консервировать, что все великое у России в прошлом (даже если это в чем-то так). Плюс каких-то реально крутых деятелей (особенно науки) с несложными фамилиями мог упустить. С другой стороны, тут явно есть 10–15 лишних фамилий – поэтому можем добавить кого-то из несправедливо забытых», – пишет Виноградов.

Представляющий в Госдуме Ульяновскую область депутат Владимир Гутенев считает, что нужно выбирать имена тех, кто больше важен с исторической точки зрения, «а не просто жен великих людей, которые вошли в историю не как большие деятели, а как члены семьи больших исторических личностей». Так он отреагировал на прозвучавшую идею присвоить местному аэропорту имя Надежды Крупской, жены Ленина, уроженца Ульяновска.

«Подобные решения необходимо принимать, исходя из мнения большинства. Нам стоит идти по пути Швейцарии, которая в год проводит несколько сот референдумов, как кантональных, так и федеральных, по различным темам. Чем больше мы будем вовлекать людей в принятие решений, тем более зрелым у нас будет гражданское общество», – сказал Гутенев газете ВЗГЛЯД.

Профессор, завкафедрой философии и культурологии Тихоокеанского госуниверситета, доктор философских наук Леонид Бляхер считает, что идея присвоить аэропортам имена великих людей «даст момент региональной самоидентификации для жителей регионов», может обеспечить взлет патриотических настроений. «Безусловно, общество нуждается в региональных брендах. Их можно делать из чего угодно, в том числе и из присвоения имени аэропорту», – сказал Бляхер газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что существует масса значимых общероссийских имен, которые за пределами тех или иных регионов просто не звучат.

В частности, Бляхер упомянул полковника Николая Волошинова, благодаря которому существует Транссиб.

«Этот человек провел тысячи километров геодезической съемки. Он доказал неэффективность строительства БАМа, когда его предлагали сделать основным путем Транссиба. Этот человек заслуживает самых высоких похвал, и его деятельность незаслуженно забыта», – напомнил профессор.

Также упоминания достоин казачий воевода Афанасий Бейтон, который защищал Албазинскую крепость – первую народную крепость на Дальнем Востоке. «Это первые имена, которые приходят в голову, а таких имен множество», – говорит Бляхер.

В свою очередь, хабаровский политолог Илдус Ярулин согласен, что вариантов, чье имя можно было бы присвоить аэропорту Хабаровска, очень много. Однако самыми достойными он считает графа Николая Муравьева-Амурского, который в середине XIX века служил генерал-губернатором Восточной Сибири, и исследователя Дальнего Востока адмирала Геннадия Невельского.

«Еще подойдет Ерофей Хабаров (путешественник и предприниматель). Надо выбирать тех людей, с чьими именами связано освоение и развитие Дальнего Востока, а также решение многих проблем того времени. Здесь должна быть связь с историей и современностью, поскольку эти имена на слуху», – сказал Ярулин газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что только что вернулся из Мюнхена, где аэропорт носит имя Франца Йозефа Штрауса, который внес «огромный вклад в становление Баварии». «В той же Праге Вацлав Гавел. Имена должны быть звучными, которые действительно значимы не только для региона, но и для всей страны», – подытожил Ярулин.

В рамках проекта «Великие имена России» 45 российским аэропортам присвоят имена выдающихся соотечественников. Инициаторами идеи выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. За реализацию проекта отвечает Общественная палата России. На сайте ВеликиеИмена.рф можно проголосовать и предлагать кандидатуры.