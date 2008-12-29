В России может появиться аэропорт имени Гагарина, но не имени Сталина

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Почему история Ту-154 столь важна для российского авиастроения

Первый полет Ту-154 совершил 3 октября 1968 года. Самолет пилотировал экипаж летчика-испытателя Юрия СуховаФото: пресс-служба ПАО "Туполев"
Ровно 50 лет назад (3 октября 1968 года) совершил свой первый полет Ту-154, самолет, которому было суждено стать самым массовым в своем классе среднемагистральных машин. Что заставило Хрущева инициировать его создание? Что в Ту-154 так понравилось компании Boeing, что она приобрела советскую технологию для себя? И какое отношение пассажирский лайнер имеет к освоению космоса? Подробности...
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Как прибалтийская элита укрепляла СССР

Борис Пуго был далеко не единственным выходцем из Прибалтики, кто до конца сохранил верность СССР и идеалам коммунизмаФото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
Считается, что события в прибалтийских республиках стали одним из важнейших спусковых крючков, запустивших процесс развала СССР. Современные политики независимых прибалтийских стран имеют репутацию наиболее антироссийски настроенных. Однако было время, когда представители элиты Латвии, Литвы и Эстонии отчаянно сражались за Россию и за советскую власть. Кто были эти люди? Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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          В России может появиться аэропорт имени Гагарина, но не имени Сталина

          Министр Мединский задумался о том, имена каких великих россиян могут присвоить аэропортам   4 октября 2018, 22:10
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани столицы – Шереметьево, Домодедово, Внуково – могут получить имена выдающихся граждан, например Ивана Калиты. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается переименовывать аэропорты и не внесет ли это путаницу в воздушное сообщение?

          «Это было бы очень здорово», – так вице-премьер Ольга Голодец оценила инициативу историков и общественников – присвоить 45 отечественным аэропортам имена выдающихся россиян. «Это будет способствовать пропаганде нашей культуры, которая так любима во всем мире», – заявила Голодец в четверг ТАСС.

          «Удивительно, как эта идея раньше не приходила в голову», – подчеркнул министр культуры Владимир Мединский, выступавший в тот же день на круглом столе в Общественной палате. Здесь прошло обсуждение того, как, собственно, должен проходить подбор и отсев великих имен. В дискуссии, модератором которой был секретарь ОП Валерий Фадеев, участвовали представители тех структур, которые и выступили с инициативой. Это, напомним, Русское географическое общество, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

          Участники обсуждения сразу поспешили развеять опасения: не запутаются ли миллионы россиян и иностранных туристов, если в одночасье Шереметьево превратится, например, в аэропорт имени писателя Чехова или академика Вернадского. Вопрос непраздный, учитывая то, что совокупный пассажиропоток составляет 170 млн человек. Нет, пояснили участники круглого стола: ни Шереметьево и Домодедово, ни питерское Пулково или новосибирское Толмачева не утеряют своих имен, но им дополнительно присвоят имена великих россиян.

          «Аэропорты носят, как правило, имена утраченных деревень – Шереметьево, Внуково, Бесовец», – заметил член президиума Общества русской словесности и глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Могло показаться, что название петрозаводского аэропорта (а Бесовец – это именно там) смутило владыку Тихона.

          «Самые разные. Соответственно, и россияне, и гости прилетают именно в эти ворота нашей страны. Предлагается провести общественное голосование, обсуждение, какие имена мы хотим дополнительно присвоить этим аэропортам», – пояснил митрополит.

          Общество русской словесности, в руководство которого входит владыка Тихон, а также РГО, РВИО и другие организации предлагают: на площадках региональных общественных палат надо провести обсуждение при участии общественности. Потом следует составить «лонг-лист», то есть расширенный список вариантов. Агрегатором, то есть «сборщиком», вариантов должна стать общероссийская Общественная палата.

          В ОП обсуждают принципы проведения общероссийского конкурса, разъяснил участникам Валерий Фадеев. «Конкурс будет организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений», – сказал секретарь Общественной палаты.

          Вкратце о палитре мнений рассказал специалист по «замерам» общественного мнения – директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Так, судя по соцопросам, для московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово в Москве чаще всего называли имена Юрия Гагарина, Георгия Жукова, Сергея Королева, Валерия Чкалова. Их же упоминали опрошенные в других городах – Санкт-Петербурге, Волгограде. Жители бывшего Сталинграда упоминали и имя Сталина, но генералиссимус не оказался в числе лидеров опроса, отметил руководитель ВЦИОМ. Петербужцы в числе прочих упоминали Ленина. Поскольку в ходе дискуссии «всплыли» имена советских вождей, естественно, возник вопрос – надо ли включать в списки имена политиков.

          «В других странах аэропортам в основном присваивают имена политиков», – заметил сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он напомнил – в США это аэропорты имени трех президентов: Кеннеди в Нью-Йорке (более известный под аббревиатурой JFK), Рейгана в Вашингтоне и Буша-старшего в Хьюстоне, штат Техас. Международный аэропорт Праги носит имя Вацлава Гавела, а в польском Гданьске воздушную гавань назвали в честь ныне здравствующего Леха Валенсы, напомнил историк.

          «Не буду оспаривать все эти наименования, но думаю, что у нас не нужно политизировать этот вопрос. Правда, есть такие деятели государственной и общественной жизни, которые много сделали для России. Для меня, это, например, Столыпин», – заметил Чубарьян.

          «Имена политиков присваивать аэропортам чревато, – прокомментировал Валерий Фадеев. – Мы такие эмоциональные – у нас лет сто пройдет, а мы все деремся друг с другом, как будто речь идет о сегодняшних политических деятелях... Опять будут ломать копья вокруг имени Сталина. Боюсь, что и Столыпину многое припомнят».

          Обстановку разрядил вице-президент Русского географического общества, известный полярный исследователь Артур Чилингаров. «Я уйду, и кто будет знать – кто такой Чилингаров? Я претендую, на какой-нибудь полярный аэродром. Но торопиться не буду», – иронично заметил он, и добавил уже всерьез: «Согласен, что четко нужно определить критерии. Уже сейчас можно представить, что аэропортам могут быть присвоены имена Иосифа Кобзона или Станислава Говорухина».

          Но, судя по всему, ориентироваться все-таки будут не на имена недавно ушедших деятелей культуры, а на проверенные временем фигуры прошлого. И вряд ли это будут политики новых и новейших времен.

          «Мне кажется, было бы неправильным обсуждать имена политиков последних ста лет или вообще политиков XX века.

          Больше споров об их роли в истории страны, чем реализации той идеи, которая была заложена», – выразил мнение министр культуры Владимир Мединский. Глава Минкульта предположил, по какому принципу может вестись отбор имен.

          «Обязательна географическая привязка, – подчеркнул министр. – Нужно, чтобы тот, чье имя мы обсуждаем, был связан с этой землей. Хотел бы привести для обсуждения несколько примеров, которые предложили специалисты из Российского военно-исторического общества. Вот, например, астраханский аэропорт Нариманово. Кому что-то говорит это название? А ведь уроженцы Астраханской губернии – поэт Велимир Хлебников и художник Борис Кустодиев. Кто помнит, как называется аэропорт в Перми? Но ведь город основан первым русским историком и сподвижником Петра Великого – Татищевым». Воронеж ассоциируется с именами Ивана Бунина и Андрея Платонова.

          «В Калуге можно увековечить память великого уроженца Георгия Константиновича Жукова. Орел – Тургенев, чье 200-летие мы отмечаем в этом году», – напомнил Мединский. Аэропорты Пензы и Пятигорска в равной степени могут претендовать на присвоение им имени Лермонтова. По мнению специалистов РВИО, на которых сослался Мединский, севастопольский аэродром Бельбек (который может быть преобразован в гражданский аэропорт) достоин имени адмирала Нахимова, а симферопольский аэропорт – имени устроителя Крыма, князя Григория Потемкина.

          «Как медиевист, специалист по Средневековью, хотел бы напомнить о древнейших веках нашей истории, о Средних веках и раннем Новом времени. У нас никак не увековечена память Ивана Калиты, Владимира Мономаха. Андрей Рублев может быть увековечен не только фильмом Тарковского...» – со своей стороны заметил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

          «Важно, чтобы этот процесс содействовал консолидации общества, – взял слово академик Чубарьян. – Я поддерживаю идею голосования, но на голосовании должны быть представлены имена, которые предлагает сама общественность. И нужно предложить принцип отбора кандидатур».

          Собственно, традиция уже формируется, напомнили участники круглого стола. Один из примеров привел гендиректор АО «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский: новый аэропорт Ростова-на-Дону, построенный к ЧМ-2018, после общественного обсуждения получил имя донского атамана Матвея Платова, героя войны 1812 года. Теперь имя Platov знают по всему миру – оно отображается на всех авиабилетах в Ростов. 


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