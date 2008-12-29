В России может появиться аэропорт имени Гагарина, но не имени Сталина

Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани столицы – Шереметьево, Домодедово, Внуково – могут получить имена выдающихся граждан, например Ивана Калиты. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается переименовывать аэропорты и не внесет ли это путаницу в воздушное сообщение?

«Это было бы очень здорово», – так вице-премьер Ольга Голодец оценила инициативу историков и общественников – присвоить 45 отечественным аэропортам имена выдающихся россиян. «Это будет способствовать пропаганде нашей культуры, которая так любима во всем мире», – заявила Голодец в четверг ТАСС.

«Удивительно, как эта идея раньше не приходила в голову», – подчеркнул министр культуры Владимир Мединский, выступавший в тот же день на круглом столе в Общественной палате. Здесь прошло обсуждение того, как, собственно, должен проходить подбор и отсев великих имен. В дискуссии, модератором которой был секретарь ОП Валерий Фадеев, участвовали представители тех структур, которые и выступили с инициативой. Это, напомним, Русское географическое общество, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Участники обсуждения сразу поспешили развеять опасения: не запутаются ли миллионы россиян и иностранных туристов, если в одночасье Шереметьево превратится, например, в аэропорт имени писателя Чехова или академика Вернадского. Вопрос непраздный, учитывая то, что совокупный пассажиропоток составляет 170 млн человек. Нет, пояснили участники круглого стола: ни Шереметьево и Домодедово, ни питерское Пулково или новосибирское Толмачева не утеряют своих имен, но им дополнительно присвоят имена великих россиян.

«Аэропорты носят, как правило, имена утраченных деревень – Шереметьево, Внуково, Бесовец», – заметил член президиума Общества русской словесности и глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Могло показаться, что название петрозаводского аэропорта (а Бесовец – это именно там) смутило владыку Тихона.

«Самые разные. Соответственно, и россияне, и гости прилетают именно в эти ворота нашей страны. Предлагается провести общественное голосование, обсуждение, какие имена мы хотим дополнительно присвоить этим аэропортам», – пояснил митрополит.

Общество русской словесности, в руководство которого входит владыка Тихон, а также РГО, РВИО и другие организации предлагают: на площадках региональных общественных палат надо провести обсуждение при участии общественности. Потом следует составить «лонг-лист», то есть расширенный список вариантов. Агрегатором, то есть «сборщиком», вариантов должна стать общероссийская Общественная палата.

В ОП обсуждают принципы проведения общероссийского конкурса, разъяснил участникам Валерий Фадеев. «Конкурс будет организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений», – сказал секретарь Общественной палаты.

Вкратце о палитре мнений рассказал специалист по «замерам» общественного мнения – директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Так, судя по соцопросам, для московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово в Москве чаще всего называли имена Юрия Гагарина, Георгия Жукова, Сергея Королева, Валерия Чкалова. Их же упоминали опрошенные в других городах – Санкт-Петербурге, Волгограде. Жители бывшего Сталинграда упоминали и имя Сталина, но генералиссимус не оказался в числе лидеров опроса, отметил руководитель ВЦИОМ. Петербужцы в числе прочих упоминали Ленина. Поскольку в ходе дискуссии «всплыли» имена советских вождей, естественно, возник вопрос – надо ли включать в списки имена политиков.

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«В других странах аэропортам в основном присваивают имена политиков», – заметил сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он напомнил – в США это аэропорты имени трех президентов: Кеннеди в Нью-Йорке (более известный под аббревиатурой JFK), Рейгана в Вашингтоне и Буша-старшего в Хьюстоне, штат Техас. Международный аэропорт Праги носит имя Вацлава Гавела, а в польском Гданьске воздушную гавань назвали в честь ныне здравствующего Леха Валенсы, напомнил историк.

«Не буду оспаривать все эти наименования, но думаю, что у нас не нужно политизировать этот вопрос. Правда, есть такие деятели государственной и общественной жизни, которые много сделали для России. Для меня, это, например, Столыпин», – заметил Чубарьян.

«Имена политиков присваивать аэропортам чревато, – прокомментировал Валерий Фадеев. – Мы такие эмоциональные – у нас лет сто пройдет, а мы все деремся друг с другом, как будто речь идет о сегодняшних политических деятелях... Опять будут ломать копья вокруг имени Сталина. Боюсь, что и Столыпину многое припомнят».

Обстановку разрядил вице-президент Русского географического общества, известный полярный исследователь Артур Чилингаров. «Я уйду, и кто будет знать – кто такой Чилингаров? Я претендую, на какой-нибудь полярный аэродром. Но торопиться не буду», – иронично заметил он, и добавил уже всерьез: «Согласен, что четко нужно определить критерии. Уже сейчас можно представить, что аэропортам могут быть присвоены имена Иосифа Кобзона или Станислава Говорухина».

Но, судя по всему, ориентироваться все-таки будут не на имена недавно ушедших деятелей культуры, а на проверенные временем фигуры прошлого. И вряд ли это будут политики новых и новейших времен.

«Мне кажется, было бы неправильным обсуждать имена политиков последних ста лет или вообще политиков XX века.

Больше споров об их роли в истории страны, чем реализации той идеи, которая была заложена», – выразил мнение министр культуры Владимир Мединский. Глава Минкульта предположил, по какому принципу может вестись отбор имен.

«Обязательна географическая привязка, – подчеркнул министр. – Нужно, чтобы тот, чье имя мы обсуждаем, был связан с этой землей. Хотел бы привести для обсуждения несколько примеров, которые предложили специалисты из Российского военно-исторического общества. Вот, например, астраханский аэропорт Нариманово. Кому что-то говорит это название? А ведь уроженцы Астраханской губернии – поэт Велимир Хлебников и художник Борис Кустодиев. Кто помнит, как называется аэропорт в Перми? Но ведь город основан первым русским историком и сподвижником Петра Великого – Татищевым». Воронеж ассоциируется с именами Ивана Бунина и Андрея Платонова.

«В Калуге можно увековечить память великого уроженца Георгия Константиновича Жукова. Орел – Тургенев, чье 200-летие мы отмечаем в этом году», – напомнил Мединский. Аэропорты Пензы и Пятигорска в равной степени могут претендовать на присвоение им имени Лермонтова. По мнению специалистов РВИО, на которых сослался Мединский, севастопольский аэродром Бельбек (который может быть преобразован в гражданский аэропорт) достоин имени адмирала Нахимова, а симферопольский аэропорт – имени устроителя Крыма, князя Григория Потемкина.

«Как медиевист, специалист по Средневековью, хотел бы напомнить о древнейших веках нашей истории, о Средних веках и раннем Новом времени. У нас никак не увековечена память Ивана Калиты, Владимира Мономаха. Андрей Рублев может быть увековечен не только фильмом Тарковского...» – со своей стороны заметил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

«Важно, чтобы этот процесс содействовал консолидации общества, – взял слово академик Чубарьян. – Я поддерживаю идею голосования, но на голосовании должны быть представлены имена, которые предлагает сама общественность. И нужно предложить принцип отбора кандидатур».

Собственно, традиция уже формируется, напомнили участники круглого стола. Один из примеров привел гендиректор АО «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский: новый аэропорт Ростова-на-Дону, построенный к ЧМ-2018, после общественного обсуждения получил имя донского атамана Матвея Платова, героя войны 1812 года. Теперь имя Platov знают по всему миру – оно отображается на всех авиабилетах в Ростов.