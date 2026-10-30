Tекст: Вера Басилая

«Расследование по факту дарения военной техники Украине продолжается. Сегодняшнее решение генерального прокурора приветствую. Заверения оппозиции, что там уже нечего расследовать, были преждевременными», – цитирует Шутай-Эшток РИА «Новости».

Бывший министр обороны страны Ярослав Надь, курировавший передачу Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО в 2022–2023 годах, заявил, что уважает решение генпрокуратуры, но по-прежнему считает, что не совершал преступления.

В феврале прокурор Растислав Ремета сообщил о закрытии дел о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы С-300, так как причинение ущерба республике не доказали. По его словам, срок службы техники истек, а ресурсов для ее обслуживания не было. Премьер-министр Роберт Фицо тогда назвал это решение политически мотивированным и отметил, что прокуратура пытается защитить бывшее руководство страны.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генпрокурор Словакии Марош Жилинка поручил возобновить расследование дел о передаче прошлыми властями военной техники Украине. В прошлом месяце передача прошлым правительством Словакии зенитных комплексов С-300 и боевых самолетов украинской армии была официально признана законной. В феврале президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу словацких истребителей МиГ-29 на Украину без замены.