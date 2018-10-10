Россиянам предложат присвоить аэропортам имена великих людей

Взгляд
11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспертных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
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Новым «Лидерам России» расширили границы возможного

Среди наставников «Лидеров России» будут Максим Орешкин, Сергей Кириенко и Сергей СобянинФото: Илья Питалев/РИА Новости
В Москве стартовал новый конкурс «Лидеры России» – отлично зарекомендовавший себя инструмент отбора достойных управленцев для госструктур и бизнеса по объективным прозрачным критериям. По сравнению с прошлым конкурсом, возраст соискателей поднят с 50 до 55 лет. И, как ни странно, теперь на «лидерство» могут претендовать даже иностранцы. Подробности...
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Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
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76 лет назад в Ейске убивали детей

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки. Они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Подробности...
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Без Маккейна в юбке нам будет скучно

Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

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        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Россиянам предложат присвоить аэропортам имена великих людей

             11 октября 2018, 13:10
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          В четверг стартовал проект «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен великих соотечественников. Всего выбрано 45 аэропортов. Итоги голосования объявят 5 декабря. Помимо голосования в интернете будет возможность высказаться в офлайне - к проекту подключатся тысячи активистов «Волонтеров победы».

          В четверг в агентстве ТАСС состоялась презентация проекта «Великие имена России», в рамках которого 45 российским аэропортам присвоят имена выдающихся соотечественников. Инициаторами идеи выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. За реализацию проекта взялась Общественная палата (ОП) России. Также в четверг заработал сайт ВеликиеИмена.рф, где можно проголосовать и предлагать кандидатуры великих людей. Можно выбрать совершенно любой аэропорт, однако проголосовать разрешается только раз.

          Как рассказал председатель Общественной палаты Валерий Фадеев, до 21 октября региональные палаты путем дискуссий должны составить списки с именами претендентов. В течение следующей недели любой желающий может предложить свой вариант через сайт проекта. До 7 ноября ВЦИОМ составит шорт-листы, куда включат не менее трех имен, а уже с 8 по 30 ноября пройдет общенациональное голосование. Победителей объявят 5 декабря.

          По словам Фадеева, пример того, как аэропорт может носить имя исторического деятеля, показал Ростов-на-Дону, где перед чемпионатом мира по футболу открылся международный аэропорт «Платов».

          «Платов - это знаменитый казачий генерал, герой войны 1812 года. Так решили жители путем голосования. Это хороший пример. Там отличная мультимедийная экспозиция. Это правильный образец, как мы хотим действовать», – пояснил Фадеев.

          Он объяснил также, почему было выбрано именно 45 аэропортов, а не больше или меньше. По его словам, это самые крупные и наиболее презентабельные воздушные гавани.

          В свою очередь митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности отметил, что нужно поддерживать связь времен, которая «необходима для каждого из нас» и особенно для молодых поколений. «К сожалению, эта связь времен имеет опасность разрываться. Зачастую мы вспоминаем о наших соотечественниках в дни юбилеев», – посетовал он, добавив, что в стране нужна серьезная популяризация культуры, истории и науки.

          Говоря о конкурсе, он особо подчеркнул, что сами аэропорты не будут переименовываться. Будут лишь дополнительно присвоены имена тем или иным зданиям аэропорта, то есть на авиационных локациях останутся прежние названия.  Но фасады аэропортов, их внутреннее убранство могут соответствовать тому имени, чьим в итоге нарекут ту или иную воздушную гавань. Таким образом, никаких правок в законодательство, о чем писали некоторые СМИ, не потребуется. Речь идет исключительно о присвоении имени, а не переименовании.

          По словам митрополита, в аэропортах появятся современные информационные панно и экраны с доступным рассказом о человеке, его вкладе в историю России. Кроме того, может приводиться информация о самом крае, регионе. «Мы почти ничего не знаем об истории многих регионов, что здесь происходит сегодня... Все это вполне возможно отобразить на современных носителях», – считает отец Тихон.

          Он рассказал о проблемах, с которыми столкнулись организаторы проекта. Например, не было единого мнения о том, включать ли в список для голосования политических деятелей XX века. Сам отец Тихон против подобных ограничений и его не пугает то, что в Волгограде аэропорт могут назвать именем Ленина или Сталина. Он напомнил, что в Париже есть площадь Сталинград. «Это имя собственное, относящееся к великому подвигу города, а не политику», – считает митрополит.

          Отдельно митрополит упомянул международные аэропорты Москвы. Он убежден, что они должны носить имена людей, внесших свой вклад в мировую культуру, а не только России. Поэтому аэропорт «Внуково» мог бы носить имя прославленного химика Дмитрия Менделеева, «Шереметьево» – писателя Федора Достоевского, чей 200-летний юбилей через несколько лет будет отмечаться по всей стране, а «Домодедово» – писателя Льва Толстого. Впрочем, митрополит подчеркнул, что это только его предложение и в любом случае решать людям.

          Валерий Фадеев, впрочем, выступил против присвоения имен политических деятелей. «Все это еще не утихло. Некоторые политики воспринимаются нами так, как будто они еще живы. Еще не ушло далеко это бурное время», – считает Валерий Фадеев.

          Добавим, что к проекту подключилось общественное движение «Волонтеры победы». Как рассказала его лидер Ольга Амельченкова, это отличный способ рассказать о гениях своего времени. Для помощи в проведении проекта будет подготовлено около 10 тыс. волонтеров. С 15 по 30 ноября они будут работать на 400 точках голосования по всей стране. В основном эти пункты заработают в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Чтобы стать волонтером, любой желающий может заполнить анкету на сайте движения, пройти собеседование  и обучение.

          В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Амельченкова тоже отметила, что сейчас не следует присваивать аэропортам имена политиков. «Эти имена должна поддерживать вся страна. Когда мы проводили обсуждения на уровне Общественной палаты, то многие говорили о том, чтобы не брать историю XX века, связанную с политикой. Эти имена должны консолидировать общество, нежели вызывать в нем споры», – считает Амельченкова.

          Она призналась, что ей самой было бы приятно, если бы аэропорту в Санкт-Петербурге присвоили бы имя поэта Александра Пушкина. По ее словам, в годы учебы она узнала много интересного о жизни поэта и особенно была впечатлена его юными годами в Царскосельском лицее. «Этот человек внес огромный вклад в развитие русского языка и русской литературы», – уверена Амельченкова.


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