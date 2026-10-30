  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников над восемью регионами
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    14 комментариев
    30 октября 2026, 21:02 • Новости дня

    Канада пообещала ЕС принять участие в финансировании Украины

    Канада пообещала выделить 500 млн евро на финансирование Украины в 2027 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Канада примет участие в финансировании Украины в 2027 году, выделив на эти цели 500 млн евро, сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни.

    Канада пообещала Евросоюзу принять участие в финансировании Украины в 2027 году, но готова выделить на это не более 500 млн евро, передает ТАСС. «Канада заявила о готовности принять участие в европейской программе финансирования Украины на 90 млрд евро», – сообщила фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита ЕС – Канада в Монреале.

    В ответ на уточняющий вопрос, сколько именно денег готова выделить Канада, Карни объявил, что Оттава предоставит «ровно 500 млн евро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    В декабре прошлого года Канада решила дополнительно выделить 200 млн долларов на закупку оружия для Украины.

    30 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Лантратова: Гуманитарная операция в Алешках завершается

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам», – заявила Лантратова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

    Омбудсмен добавила, что операция прошла без каких-либо инцидентов. По ее словам, обе стороны отметили высокую организацию миссии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

    В тот же день Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках и сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

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    30 октября 2026, 09:42 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины, а также по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море, сообщило Минобороны.

    Удары были нанесены по ракетному агрегатно-детальному заводу в Киеве, выпускающему комплектующие для БПЛА, и цеху по сборке беспилотников большой и средней дальности компании «Файер Пойнт», сообщило ведомство в Max.

    Кроме того, поражены электроподстанции в Хотове и Светлом, обеспечивающие работу военной промышленности в Киеве и Днепропетровской области.

    В акватории Черного моря российские силы ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в результате удара.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом.

    Беспилотники нанесли удары по электроподстанции в Харькове.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэнерго Украины заявило о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

    Для полного восстановления электроснабжения требуется время, поскольку масштабы повреждений оборудования значительны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    В части украинской столицы и Киевской области электричества нет более десяти часов с самого утра, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    Во вторник часть жителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры.

    В середине месяца украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях страны.

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    30 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр

    В Киеве начали строить новые переправы через Днепр

    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве, сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта страны Николай Калашник.

    По словам Калашника, есть одобренный правительством проект, который предусматривает быстрое возведение альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр, передает ТАСС.

    «В общей сложности намечена 21 мостовая переправа. Работы в Киеве уже начались, первые мосты заработают в начале 2027 года», – заявил Калашник.

    Южный мост является одной из ключевых переправ столицы Украины, соединяющей левый и правый берега Днепра. По данным издания «Страна», по нему осуществляется существенная часть военных перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о масштабных пробках на Днепровской набережной в Киеве из-за перекрытия поврежденного Южного моста.

    Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о намерении построить комбинированные водные переправы через Днепр.

    В тот же день Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста.

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    30 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ

    Новак: Киев возобновил атаки на российские НПЗ

    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки на НПЗ возобновлены, и наши предприятия работают по защите», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По словам вице-премьера, в ходе сегодняшней атаки небольшие повреждения получил один НПЗ. Всего в пятницу Киев атаковал три российских НПЗ и один газохимический комплекс, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о направленности ударов киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам и гражданской инфраструктуре на создание очагов нестабильности.

    Ранее Новак сообщил о совместной работе нефтяных компаний и Министерства обороны над усилением систем противовоздушной обороны для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов.

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    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 13:22 • Новости дня
    Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Помощник президента Ушаков исключил участие Европы в переговорах в Абу-Даби

    Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможное прибытие представителей европейских стран в Абу-Даби не сделает их полноправными участниками предстоящих переговоров по Украине.

    Ушаков заявил, что если европейцы приедут в ОАЭ во время обсуждения украинского вопроса, это не будет считаться их официальным участием в диалоге, пишет «Коммерсантъ».

    «Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может такой усложненный случиться», – пояснил Ушаков.

    Присутствие представителей Европы нельзя считать участием в переговорах, поскольку сейчас сторонам необходимо войти в рабочий режим, найти точки соприкосновения и начать серьезную дискуссию, добавил помощник президента.

    Ранее на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Ожидается, что встреча может пройти в Абу-Даби во второй декаде ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о формировании костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    30 октября 2026, 08:24 • Новости дня
    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО за ночь отразила налет 862 беспилотников на Московский регион

    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки вражеских беспилотников на столичный регион минувшей ночью стала одной из самых массированных за два года с применением почти 900 аппаратов.

    В период с 20.30 мск четверга до 07.30 мск пятницы в сторону Московского региона летело 862 беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина.

    «Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах, 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

    Предыдущая крупная атака фиксировалась с вечера 28 по утро 29 октября, когда в сторону региона летело 613 дронов. При этом наиболее массированный налет произошел 19 и 20 сентября: тогда силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. аппаратов, из которых 450 были ликвидированы на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу Собянин сообщил об уничтожении 25 нацеленных на Москву беспилотников.

    Предыдущая ночная атака беспилотников на Москву также стала одной из крупнейших в году.

    В начале месяца на подступах к столичному региону перехватили 650 аппаратов.

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    30 октября 2026, 08:51 • Новости дня
    Лантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки

    Лантратова: Более 50 иностранных журналистов прибыли в Алешки

    Лантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о прибытии в Херсонскую область более 50 журналистов из разных стран для освещения гуманитарной акции в городе Алешки.

    В Херсонскую область для освещения гуманитарной миссии в Алешках прибыли иностранные журналисты, в том числе из США, передают «Вести».

    «Украинская группа, американские журналисты, журналисты из разных стран, большое количество, более 50 журналистов, поэтому все открыто происходит. Это очень важно», – сказала Лантратова.

    Омбудсмен отметила высокий уровень организации гуманитарной акции и поблагодарила российских военных, которые с риском для жизни обеспечили безопасность мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о полном соблюдении режима прекращения огня в Алешках.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования дорог и готовности гуманитарного конвоя к отправке в Алешки.

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    30 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    ФСБ: У задержанного агента Киева в Севастополе нашли гексоген

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севастополе задержан 20-летний гражданин России, у которого при обыске изъяли компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) с килограммом гексогена, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    «В ходе обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, содержащий переписку с украинским куратором, а также компоненты самодельного взрывного устройства на основе гексогена массой около 1 кг», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.

    Задержанный получил компоненты взрывчатки из тайника на территории Севастополя. Он также признался, что сам вышел на связь с украинской террористической организацией и передавал информацию об объектах Минобороны России в Крыму.

    В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ, приготовлении к изготовлению СВУ, участии в террористической организации и госизмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца жители Керчи Евгения Самойлова и Сергей Козлов признали вину в государственной измене и подготовке терактов. В прошлом месяце Краснодарский и Севастопольский краевые суды вынесли приговоры трем агентам ГУР Украины. Суд в Симферополе признал местную жительницу виновной в государственной измене за передачу данных о расположении российских войск и систем ПВО.

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    30 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Алешки в Херсонской области получили возможность беспрепятственно выехать в сторону России или Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    По ее словам, эвакуироваться могли даже те, кто не записался заранее, передает ТАСС. «Если люди не записывались до этого, но хотели уехать, им такая возможность была предоставлена», – заявила Лантратова.

    В Алешки прибыла большая колонна с гуманитарной помощью, людям организовали питание и предоставили автобусы, сообщила омбудсмен. Одна группа направилась в Россию, другая – на Украину. Процесс проходит абсолютно беспрепятственно, добавила она.

    Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также подтвердил, что выехать могли все желающие. «Есть уже случаи, когда приходили люди, которые не записались – им также предоставили возможность», – сообщил он.

    Ранее Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

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    30 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Для гуманитарной миссии в Алешках подготовили колонну из 25 автобусов

    Для гуманитарной миссии в Алешках подготовили 25 автобусов на 750 мест

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об организации большой колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.

    «Сегодня организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов, это минимум на 750 мест», – заявила Лантратова «Вестям».

    По словам омбудсмена, состав гуманитарного груза формировался исходя из потребностей местных жителей. Людям передадут продукты питания, средства гигиены, необходимые медицинские препараты и топливо. Приоритетом миссии станет оказание поддержки мирному населению.

    Город Алешки располагается на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона, из-за действий украинских войск там сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп, а начальник Генерального штаба Валерий Герасимов объявлял о введении режима тишины на херсонском направлении с 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в город Алешки Херсонской области для координации гуманитарной миссии.

    Ранее Яна Лантратова сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей для гуманитарной акции.

    Лантратова также заявила о прибытии в Херсонскую область более 50 журналистов из разных стран.

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    30 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине
    Российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, участвующим в производстве беспилотников, сообщило Минобороны.

    Массированный удар наносился высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками, целями стали предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

    Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам.

    В тот же день военное ведомство отчиталось о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям.

    В понедельник российские военные поразили электроподстанцию ПС-330 «Залютино» в Харькове, обеспечивающую работу оборонных предприятий.

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    30 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Bloomberg: Стубб и Стере позвонили Путину вопреки позиции европейских «ястребов»
    Bloomberg: Стубб и Стере позвонили Путину вопреки позиции европейских «ястребов»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту России Владимиру Путину по просьбе Киева, чтобы дать Европе отдельный канал связи с Москвой, пишет Bloomberg.

    Телефонный разговор с Владимиром Путиным, согласованный с американскими представителями, стал первым прямым контактом европейских союзников Украины с российским президентом после звонка президента Франции Эммануэля Макрона в июле 2025 года, пишет Bloomberg.

    «Финляндия и Норвегия показывают, что хотят открыть еще один канал коммуникации, чтобы Европа могла получать информацию не только через США, а Россия могла слышать некоторые вещи напрямую», – заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Стубб и Стере отвергли роль нейтральных посредников: финский президент подчеркнул, что работает «на 100% для Украины», а свою задачу пара видит в «офисной» подготовке почвы для переговоров крупных держав.

    Стубб и Стере знакомы с 2008 года, когда оба занимали посты министров иностранных дел: первую встречу в Стокгольме финский политик начал с предложения совершить утреннюю пробежку. После вручения Нобелевской премии мира в декабре того же года они отправились на лыжную прогулку в лесах под Осло. Оба учились во Франции – Стубб в Сорбонне, Стере в Sciences Po – и свободно говорят по-французски.

    Ранее пара стояла за обращениями к президенту США Дональду Трампу из-за его угроз забрать Гренландию, а затем собрала около 30 лидеров под призывом регулировать продвинутые модели ИИ. Звонок в Москву вызвал критику союзников: премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инициативу «сольной» и призвала не давать российскому президенту лишних возможностей, а глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что разговор «ломает наше единство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о свидетельстве осознания Европой своего поражения на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о формировании костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии новых запросов на разговоры с Владимиром Путиным от европейских лидеров, кроме Александра Стубба и Йонаса Гара Стере.

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