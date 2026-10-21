Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине
Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.
Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.
«Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.
Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.
Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.