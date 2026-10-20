Принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей

GQ: Принц Гарри после возвращения в Британию захотел помириться с семьей

Tекст: Валерия Городецкая

«Некоторые люди не хотят, чтобы мы помирились. Я хочу, чтобы мы помирились. Особенно учитывая все то, что происходит в мире, самое важное – это примирение», – заявил герцог Сассекский в интервью американскому журналу GQ, передает РИА «Новости».

По его словам, «шрамы остаются навсегда», однако необходимо работать над своим восприятием прошлого. «Если есть определенные вещи из прошлого, которые влияют на вас каждый день, отпустить их сложнее. Но, на мой взгляд, в мире и в жизни людей и так слишком много драмы, чтобы продолжать ругаться с семьей», – добавил принц Гарри.

После публикации интервью пресс-служба принца Гарри и Меган Маркл в комментарии британским СМИ уточнила, что слова герцога Сассекского не были попыткой задеть его брата или любого другого члена королевской семьи.

В конце августа принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с детьми переехали в Британию на длительный срок. В 2020 году они покинули страну после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке.

Король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

В августе они вернулись в Британию.