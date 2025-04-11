Суд Лондона приговорил экс-главу Севастополя к 40 месяцев тюрьмы из-за санкций

Дмитрий Овсянников осужден в Британии за обход антироссийских санкций на 40 месяцев

Tекст: Ирма Каплан

Королевский суд лондонского района Сазерк вынес приговор Дмитрию Овсянникову, бывшему губернатору Севастополя и экс-заместителю главы Минпромторга России., за нарушение британских санкций. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения, передает ТАСС.

«Назначаю наказание в виде 40 месяцев лишения свободы», – огласила вердикт судья Сара Кокерилл.

Приговор был оглашен и брату бывшего чиновника, бизнесмену Алексею Овсянникову. Он получил один год и три месяца тюрьмы условно за оказание помощи подсанкционному лицу в обходе рестрикций.

Супруга экс-губернатора Севастополя Екатерина Овсянникова также проходила по делу, но присяжные признали ее невиновной по всем вменявшимся ей эпизодам.

Дело Овсянникова стало первым подобным разбирательством в Великобритании. Бывший чиновник был внесен в санкционный список в 2017 году и в 2020 году после Brexit автоматически перенесен в британский список. Санкции предусматривали заморозку счетов и запрет на трастовые услуги.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, присяжные признали его виновным по шести из семи обвинений в обходе санкций с февраля 2023-го по январь 2024 года.

Овсянников не признал вину в обходе британских санкций и отмывании денег. Профессор ВШЭ Марат Баширов считает, что Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара».