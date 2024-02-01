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Эксперт допустил выдачу задержанного в Лондоне Овсянникова Киеву
Эксперт допустил наличие у задержанного в Лондоне экс-губернатор Севастополя чувствительной для России информации
Задержанный в Лондоне экс-губернатор Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара», считает профессор ВШЭ Марат Баширов.
Он напомнил, что Овсянников в 2003–2007 годы был федеральным инспектором по Удмуртской Республике, а затем работал заместителем управляющего директора – директором по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод», который производит двигатели для гражданской авиации. По оценкам Баширова , Удмуртия является регионом ВПК, в котором производятся «беспилотники и многое другое, что крошит западные образцы техники в ходе СВО, а в прошлом веке производились все стратегические ракеты».
Также политолог упомянул, что Овсянников занимал посты руководителя департамента региональной промышленной политики Минпромторга России и заместителя министра промышленности и торговли.
«А теперь – он пленник британской разведки» – написал Баширов в своем Telegram-канале. – «Ясно носителем какой информации Дима является? И что-то я не уверен, что он "крепкий парень" под пытками».
Эксперт полагает, что носителя чувствительной для России информации могут выдать Киеву, чтобы «осудить и устроить пиар».
«У него там оказывается свой дом. Про совесть и ум рассуждать на буду, но немного в оторопи. Это реально проблема для России», – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне в его доме за нарушение санкций и отмывание денег. По данным полиции, бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.
В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после того, как устроил дебош в аэропорту Ижевска. Его приговорили к штрафу в 2 тыс. рублей за хулиганство, а премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности «в связи с сокращением».