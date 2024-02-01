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    Путин назвал соотношение пленных России и Украины
    ВС России отразили массированную атаку на Севастополь
    Один из судей CAS не согласился с итоговым вердиктом по делу Валиевой
    В Москве задержаны участники гонок на Кутузовском проспекте
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    10 комментариев
    1 февраля 2024, 02:15 • Новости дня

    Эксперт допустил выдачу задержанного в Лондоне Овсянникова Киеву

    Эксперт допустил наличие у задержанного в Лондоне экс-губернатор Севастополя чувствительной для России информации

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный в Лондоне экс-губернатор Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара», считает профессор ВШЭ Марат Баширов.

    Он напомнил, что Овсянников в 2003–2007 годы был федеральным инспектором по Удмуртской Республике, а затем работал заместителем управляющего директора – директором по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод», который производит двигатели для гражданской авиации. По оценкам Баширова , Удмуртия является регионом ВПК, в котором производятся «беспилотники и многое другое, что крошит западные образцы техники в ходе СВО, а в прошлом веке производились все  стратегические ракеты».

    Также политолог упомянул, что Овсянников занимал посты руководителя департамента региональной промышленной политики Минпромторга России и заместителя министра промышленности и торговли.

    «А теперь – он пленник британской разведки» – написал Баширов в своем Telegram-канале. – «Ясно носителем какой информации Дима является? И что-то я не уверен, что он "крепкий парень" под пытками».

    Эксперт полагает, что носителя чувствительной для России информации могут выдать Киеву, чтобы «осудить и устроить пиар».

    «У него там оказывается свой дом. Про совесть и ум рассуждать на буду, но немного в оторопи. Это реально проблема для России», – заключил эксперт.

    Ранее сообщалось, что экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне в его доме за нарушение санкций и отмывание денег. По данным полиции, бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.

    В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после того, как устроил дебош в аэропорту Ижевска. Его приговорили к штрафу в 2 тыс. рублей за хулиганство, а премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности «в связи с сокращением».






    31 января 2024, 15:43 • Новости дня
    Захарова напомнила главе МИД Молдавии про его слова о чести
    Захарова напомнила главе МИД Молдавии про его слова о чести
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга сыронизировала над высказыванием главы МИД Модавии Михаем Попшоем, который заявил, что ему интересно, будет ли отменен введенный в отношении него запрет на въезд в РФ.

    Захарова напомнила, как в прошлом году Попшой, будучи вице-спикером парламента, заявлял в соцсетях о том, что для него является честью находиться в одном ряду со многими хорошими людьми, которые больше не смогут приехать в Россию, фрагмент брифинга публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

    «То есть получается сейчас ему интересно, обесчестят ли его?» – иронично заключила дипломат.

    После назначения на пост главы МИД Молдавии Попшой, отвечая на вопрос о том, будет ли теперь отменен для него запрет на въезд в Россию, заявил, что не знает, какое решение примет российская сторона, но ему «интересно, как отреагирует МИД России».

    На прошлой неделе сообщалось, что министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии будет переименовано в министерство иностранных дел, его возглавит вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой.

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    31 января 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

    Минобороны: Украина отдала России 195 военнопленных

    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны осуществили обмен военнопленными по формуле 195 на 195, сообщило Минобороны России.

    «31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, где они будут проходить лечение и реабилитацию, добавили в министерстве. Им также оказывается психологическая помощь.

    Ранее в МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76.

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    31 января 2024, 04:13 • Новости дня
    Хабаровчанку приговорили к восьми годам лишения свободы за госизмену

    Хабаровчанка приговорена к восьми годам лишения свободы за госизмену

    Tекст: Денис Тельманов

    Хабаровский краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за государственную измену – она отправляла деньги украинским военным для покупки оружия.

    По материалам управления, в прошлом году «сторонница деструктивных общественных объединений антироссийской направленности», действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила личные деньги для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

    Отмечается, что в отношении женщины было заведено уголовное дело по ст. 275 УК Росси («госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России»).

    «Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщает хабаровское УФСБ.

    Ранее сообщалось, что ФСБ выявила вступившую в украинскую террористическую организацию жительницу Удмуртии.

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    31 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России

    Суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма

    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России
    @ Wang Xiangjiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной, постановил Международный суд ООН.

    Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Россия не нарушила ни один указанный в инициированном Киевом иске пункт конвенции, кроме одного, передает ТАСС.

    В решении утверждается, что Москва якобы не выполнила «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые могли быть причастны к финансированию терроризма на Украине.

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    31 января 2024, 07:17 • Новости дня
    Проживающих за рубежом россиян захотели поставить на консульский учет

    МИД планирует ввести обязательный консульский учет россиян за рубежом

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД прорабатывает в межведомственном формате вопрос введения обязательного консульского учета граждан, проживающих за рубежом, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, такие меры предусмотрены планом мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, по итогам этой работы планируется сформулировать правовое определение для граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и конкретизировать их статус.

    МИД планирует представить проекты нормативно-правовых актов, в которых будут закреплены новые положения, к 20 июня 2025 года, отметила Захарова.

    Ранее в МИД России объяснили решение ввести обязательный консульский учет россиян за границей необходимостью переосмысления системы консульского учета граждан России, проживающих за рубежом, который изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан страны.

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    31 января 2024, 14:44 • Новости дня
    Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России

    Военный эксперт: Страны НАТО хотят обеспечить свободное передвижение войск в Европе

    Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Реализация «военного Шенгена» увеличит маневренность войск НАТО. Ускорится и доставка американской техники до третьих стран. В перспективе данная инициатива может стать угрозой для северных регионов России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФРГ, Нидерланды и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники.

    «Идея создания «военного Шенгена» в НАТО обсуждается не первый год. Транспортный коридор между Нидерландами, ФРГ и Польшей знаменует собой начало реализации многолетних планов. Эти страны выбраны неслучайно. Их территории образуют единую линию, по которой можно перебрасывать войска с запада на восток Европы», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Кроме того, именно в Нидерландах располагаются порты, в которые завозится американская техника. Таким образом, темп поставок Вашингтона в нужную точку ЕС также увеличивается. Со временем планируется расширить зону «военного Шенгена» на территорию всех стран – участниц НАТО. Это значительно усилит объединение», – подчеркивает он.

    «Дело в том, что сегодня для перемещения войск и техники из одного государства альянса в другое требуется длительный процесс согласования маршрута. Аннулирование бюрократических проволочек в разы увеличит возможности маневрирования формирований НАТО», – отмечает эксперт.

    «Не думаю, что постепенное введение «военного Шенгена» прямо свидетельствует о готовности альянса к конфликту с Россией. Скорее всего, на сегодняшний день западные страны озабочены вопросами поддержки проигрывающей Украины. Транспортный коридор позволит отправлять помощь ВСУ ускоренными темпами», – уточняет собеседник.

    «Однако в перспективе данное решение может нести и угрозы для Москвы. Под удар рискуют попасть три важные территории: Калининградская область, северные регионы РФ и Белоруссия. Уже сейчас необходимо наращивать на этих землях военный потенциал. Кроме того, важно усиливать флот в акватории Балтийского моря», – резюмирует Бартош.

    Ранее Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она отметила, что данное решение сделает Европу сильнее. По ее словам, странам необходима более плотная интеграция, чтобы быстрее и эффективнее передислоцировать свой контингент.

    Газета The Times сообщала, что участники Североатлантического альянса могут разработать «военный Шенген», позволяющий формированиям свободно перемещаться в границах стран-членов. Отмечается, что в НАТО разочарованы бюрократическими препятствиями, связанными с правилами использования одной и той же экипировки армиями разных государств.

    Напомним, в ноябре глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк предложил создать «военный Шенген» для свободного перемещения военнослужащих стран – членов организации.

    Он отмечал, что ряд национальных регламентов препятствуют перемещению людей и боеприпасов сил альянса. По его словам, нужно заранее «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава объединения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Зольфранк нагнетает напряженность в Европе, и это будет иметь свои последствия. Также представитель Кремля выразил надежду, что до «железного занавеса» на российских границах со стороны Запада дело не дойдет.

    Идея более тесной военной интеграции стран НАТО не нова. Еще зимой прошлого года Берлин и Амстердам начали подготовку к объединению своих войск под знаменем немецкой армии. Слияние нескольких формирований двух государств происходило в рамках программы Common Army Vision, утвержденной еще в 2022-м.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что идее «военного Шенгена» мешает противоречивое отношение некоторых стран Восточной Европы к американскому армейскому контингенту.

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    31 января 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки Южная группировка улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны около Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Ленинского ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили 310 военнослужащих, танк, три бронемашины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Новомихайловки ДНР. Кроме того, силы России поразили живую силу и технику 128-й бригады теробороны возле Урожайного и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    Западная группировка отразила шесть атак штурмовых групп 30, 32, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Купянском направлении в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Тернов ДНР. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 и гаубицу М777 производства США.

    На Краснолиманском направлении Центральная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Григоровки и Дзержинского ДНР. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения у Ямполовки ДНР и Кузьмина ЛНР. Украинская сторона потеряла до 280 военнослужащих, две бронемашины и семь автомобилей.

    На Запорожском направлении силы России нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Работина, Орехова, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в результате активных действий российских войск противник потерял до 30 военнослужащих и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск уничтожены немецкий ЗРК IRIS-T, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан». Нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и  технике в 136 районах.

    Российская ПВО сбила девять снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожен 81 украинский беспилотник, в том числе в районах Петровского, Токаревки Харьковской области, Житловки, Кременной ЛНР, Харцызска ДНР, Жовтневого, Орлянского Запорожской области и Новой Каховки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотников, 457 ЗРК, 14 860 танков и других бронемашин, 1211 РСЗО, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы спецтехники.

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    31 января 2024, 19:28 • Новости дня
    Минобороны показало видео возвращения российских военнопленных
    Минобороны показало видео возвращения российских военнопленных
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны распространило кадры с российскими военнослужащими, возвращенными из плена с подконтрольных киевскому режиму территорий.

    «С возвращением домой, парни!» – гласит подпись под видеороликом, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства. На кадрах видно, как бывшие российские военнопленные говорят по телефону с родными и садятся в автобус.

    Напомним, российская и украинская стороны осуществили обмен военнопленными по формуле 195 на 195. Сообщалось, что освобожденных военных доставят в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

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    31 января 2024, 05:49 • Новости дня
    В России разработали одноместный гибридный вертолет с автопилотом

    В России разработали одноместный гибридный вертолет с автопилотом для авиатакси или «каршеринга»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские инженеры разработали модель одноместного летательного аппарата «Пчелка» с низким расходом топлива, который пригоден для использования в качестве авиатакси или каршеринга.

    Аппарат представляет из себя гибрид автожира и бикоптера, рассказали РИА «Новости» в Национальной технологической инициативе (НТИ).

    Вертикальные взлет и посадка, а также способность безопасно приземляться при отказе двигателей позволяют использовать аппарат в городе, а наличие автопилота освобождает пассажира от необходимости получать права на управление им.

    Разработчики полагают, что подобные машины могут быть использованы для индивидуального перемещения,  в качестве как такси или каршеринга.

    Максимальная скорость полета «Пчелки» – 200 км в час, максимальная дальность полета с электродвигателями – 180 км, максимальное время полета – 1 час 10 минут. При этом, по словам разработчиков, максимальная дальность полета с силовыми установками двигателя внутреннего сгорания может достигать 600 км, а максимальное время полета – 4 часа.

    Ранее сообщалось, что в России разработали проект стационарных посадочных вышек «Ладонь» для бесконтактного заряда аккумуляторов дронов с помощью электромагнитной индукции. Подзарядившись пять минут на такой вышке, беспилотник может в полете провести еще 20 минут и более.

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    1 февраля 2024, 01:18 • Новости дня
    Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне за нарушение санкций

    Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в его доме в Лондоне за нарушение санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне в своем доме задержан экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников.

    Британские власти подозревают экс-губернатора в нарушении санкционного режима и отмывании денег, предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.

    В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что Овсянников обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. В ходе задержания у него были изъяты 77,5 тыс. фунтов стерлингов (98,5 тыс. долларов) наличными, которые, по данным агентства, также были получены в результате незаконных финансовых операций.

    Овсянников находится в санкционном списке Великобритании с ноября 2017 года. Также бывший чиновник находился в черных списках Евросоюза и США, однако в 2022 году Европейский суд по его запросу аннулировал это решение.

    В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.

    В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после скандала в аэропорту Ижевска. Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал его на 2 тыс. рублей по административному делу о хулиганстве.

    Было установлено, что 5 апреля 2020 года он «громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу».

    Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт».

    После инцидента министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности замглавы Минпромторга «в связи с сокращением этой должности».

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    31 января 2024, 07:39 • Новости дня
    Склад с обувью загорелся на площади 2,5 тыс. кв. м во Владимирской области

    Склад для хранения обуви загорелся в поселке Муромцево Владимирской области, площадь возгорания 2,5 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар на складе для хранения обуви произошел во Владимирской области на площади 2,5 тыс. кв. м.

    «В поселке Муромцево огонь охватил 2,5 тыс. кв. м помещения для хранения обуви. Тушение осложняет высокая горючая нагрузка», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы МЧС России.

    Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Пожар тушат 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России.

    Ранее сообщалось, что Театр сатиры после пожара отменил часть спектаклей. В театре горели конструкции купола на общей площади 250 кв. метров.

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    31 января 2024, 14:45 • Новости дня
    Экс-президенту Внешпромбанка Маркус вынесли новый приговор

    Суд приговорил экс-президента Внешпромбанка Маркус к 13 годам за присвоение 156 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Хамовнический суд Москвы признал виновной в присвоении 156 млрд рублей бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус, и приговорил к 13 годам колонии.

    Суд взыскал в пользу Внешпромбанка около 130 млрд рублей с бывшего президента банка Ларисы Маркус и других фигурантов дела о хищениях, заявленный в рамках уголовного дела, передает ТАСС.

    Все обвиняемые были приговорены к реальным срокам лишения свободы.

    Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на которое возложены функции конкурсного управляющего Внешпромбанка, добилось взыскания активов в США Маркус.

    Между тем, в 2017 году Московский суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшую главу Внешпромбанка Ларису Маркус по делу о хищении 114 млрд рублей. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания.

    Напомним, Маркус была арестована в конце 2015 года по подозрению в мошенничестве, она обвинялась в создании преступной группы, которая похитила у банка 932,61 млн рублей.

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    31 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах

    Путин выступил против сокращения штатов в сельских учреждениях культуры и спорта Донбасса и Новороссии

    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов вступил против сокращения штатов сотрудников сельских культурных и спортивных учреждений, которые имеют отличия по составу с установленными в России нормативами.

    «Ни в коем случае нельзя допустить сокращения штатов, ставок, зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта... Знаю, что у нас свои нормативы, все понятно, но нельзя же делать с сегодня на завтра – раз и все отключить, где было десять человек, оставить двух. Так нельзя поступить, я вас прошу этого не делать», – обратился Путин к представителям региональных и федеральных властей, которые участвовали в совещании, передает ТАСС.

    По словам президента, работники таких учреждений обладают большим опытом и авторитетом, им доверяют жители, они выполняют «просветительскую, воспитательную миссию огромного значения, работают с детьми, молодежью».

    «Я понимаю: есть стандарты, нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно, подумать о трудоустройстве этих людей, так, чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать на своем уровне квалификации», – подчеркнул Путин.

    Также президент потребовал действовать «в высшей степени аккуратно и ответственно» в социальной системе Донбасса и Новороссии.

    Ранее Путин заявил, что в социально-экономическом развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей «нет мелочей», поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность.

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    31 января 2024, 10:24 • Новости дня
    Атака украинского дрона не повлияла на работу аэропорта Пскова

    Tекст: Александра Юдина

    Атака украинского беспилотника над территорией Псковской области никак не сказалась на работе международного аэропорта в Пскове, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    По данным пресс-службы, в аэропорту «все в порядке, режима «Ковер» нет, работа ведется в штатном режиме, в Псков летает регулярный рейс из Москвы, передает ТАСС.

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    31 января 2024, 22:49 • Новости дня
    Путин оценил развитие Крыма и Севастополя

    Путин назвал хорошим показателем развития Крыма и Севастополя возможность помогать новым регионам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии выразил удовлетворение темпами развития Крыма и Севастополя, которые уже в состоянии помогать Мелитополю.

    «То, что сегодня Севастополь в состоянии оказывать помощь своим братьям и сестрам в Мелитополе, – это такой хороший показатель, потому что ситуация развивается в нужном нам позитивном направлении», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Президент напомнил, что совсем недавно страна делала «все для того, чтобы помочь восстановить хозяйство Севастополя», и отметил, что там еще «огромный пласт работы».

    «Много еще нужно сделать в Крыму в целом и в Севастополе», – добавил Путин.

    Ранее сообщалось, что в ходе совещания в Кремле по развитию новых регионов Путин назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей работой, в которой нет мелочей.

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