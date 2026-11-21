Посольство США предупредило граждан об угрозе терактов в Молдавии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американское посольство впервые опубликовало подобное предупреждение, так как ранее заявлений об угрозах терактов в республике не поступало, передает РИА «Новости».

В дипмиссии призвали граждан следить за окружающей обстановкой и соблюдать меры личной безопасности. В сообщении подчеркивается, что массовые мероприятия и общественные собрания становятся удобной целью для преступников.

Террористы могут выбрать для атак рынки, транспортные узлы, торговые центры и культовые сооружения. Посетителям популярных туристических районов рекомендовали проявлять особую бдительность на фестивалях и всегда следовать инструкциям полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство иностранных дел России призвало россиян отказаться от посещения Молдавии.

Также посол России в Молдавии Олег Озеров заявил о расчете Москвы избежать силового сценария вокруг Приднестровья.

Кроме того, российское посольство в Кишиневе выразило тревогу в связи с возрождением нацистских идей в республике.