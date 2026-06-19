Посол России в Молдавии оценил риск силового сценария в Приднестровье

Посол Озеров: Россия рассчитывает избежать силового сценария в Приднестровье

Tекст: Антон Антонов

«Такой риск всегда существует. Мы, безусловно, его берем в расчет, это все присутствует в наших аналитических материалах. При этом мы все-таки исходим из того, что обострения именно силового варианта удастся избежать», – приводит слова посла РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что недавно замглавы МИД России Михаил Галузин также заявил о недопустимости силового сценария урегулирования приднестровского конфликта. По словам Озерова, тревогу Москвы вызывает то, что власти Молдавии фактически подводят ситуацию к этой опасной черте.

Он отметил, что Кишинев пытается решить приднестровский вопрос путем одностороннего навязывания молдавских юридических и экономических норм Приднестровью. При этом, по его словам, власти Молдавии не слышат голос жителей региона, не ведут с ними равноправный диалог и просто диктуют принятие определенных правил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что Кишинев создает препятствия для работы совместного миротворческого контингента на Днестре.

Озеров уточнил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья возможен только по итогам успешных переговоров в формате «5+2».

В Тирасполе власти Приднестровья обвинили Молдавию в отказе возвращать таможенные сборы, изъятые с приднестровских предприятий, и назвали эти действия попыткой дестабилизации.