Минпросвещения: В июле формами досуга было охвачено свыше 14 млн детей

Tекст: Антон Антонов

«В июле 2026 года различными формами досуга было охвачено свыше 14 миллионов детей из разных регионов России. Ребята стали участниками походов, слетов, экскурсий, волонтерских и других мероприятий», – говорится в сообщении Минпросвещения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оздоровительная кампания в лагерях охватила более 1,35 млн ребят, а бесплатный досуг был организован для 6,2 млн детей, не участвовавших в образовательных программах, передает РИА «Новости».

Министр отметил заметный рост числа детей, отдохнувших на побережьях Черного и Азовского морей: их стало более 70 тыс., что на 10,8% больше, чем в июне 2026 года. На отдых и оздоровление направили более 62 тыс. детей участников СВО, а регионами-шефами организован отдых для 30 602 детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кравцов напомнил, что для родителей работает федеральная горячая линия по вопросам детского отдыха, за два летних месяца специалисты обработали более 1,5 тыс. обращений, при этом 98% вопросов рассмотрели в срок до одного рабочего дня. В министерстве уточнили, что 65% обращений касались путевок, льгот и компенсаций, 20% – деятельности федеральных детских центров, 7% – информации об организациях отдыха, 4% – работы портала «Госуслуги». Родители могут обратиться на горячую линию по номеру 8-800-250-28-90, также создан специальный портал «Детскийотдых.рф».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что летом 2026 года более 5,75 млн детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительно 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

Минпросвещения ужесточило правила отбора вожатых в детские лагеря, потребовав наличия профильного педагогического стажа для работы с отдыхающими школьниками.