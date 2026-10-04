В Красноярском крае пропали две малолетние девочки

Tекст: Ольга Иванова

В поисках детей задействованы более 40 человек, включая полицейских, спасателей и волонтеров, передает РИА «Новости». Созданы специальные оперативные группы для обследования местности и опроса знакомых.

«Личный состав Отдела МВД России «Балахтинско-Новоселовский» поднят по тревоге на поиски пропавших девочек – девяти и 13 лет. Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в селе Чулым ушли гулять и не вернулись домой две девочки 2017 и 2014 годов рождения», – сообщили в краевом главке МВД.

Пропавшие учились в третьем и шестом классах одной школы и ранее из дома не уходили. При этом семья старшей девочки состоит на учете и находилась в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних. Младшая девочка была одета в розовый жилет и серый спортивный костюм, старшая – в бежевую толстовку и черные брюки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Красноярске пропала 14-летняя девочка.

Позже следователи нашли эту школьницу живой.

В июле родители опознали тела двух пропавших детей в Туве.