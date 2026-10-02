В Петербурге завели дело после гибели младенца на пожаре

Следственный комитет завел дело после гибели младенца при пожаре в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Невском районе Петербурга заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за гибели младенца при пожаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В ходе осмотра установлено, что электрооборудование в квартире исправно, предполагаемый очаг возгорания располагался на диване», – пояснили в СК.

Пожар произошел в ночь на пятницу в доме по Третьему Рабфаковскому переулку. Тело ребенка обнаружили после тушения огня. Также пострадали мужчина и женщина, которые выпрыгнули из окна шестого этажа, спасаясь от пламени, они госпитализированы с ожогами и травмами. Расследование дела контролирует прокуратура района.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу младенец погиб при пожаре в жилом доме в Петербурге.

В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех детей и их бабушки в результате возгорания в подмосковном селе Константиново.