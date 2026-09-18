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Военные Швеции и Германии высадились на острове Готланд
Вооруженные силы ФРГ и Швеции начали операцию НАТО по обороне Готланда
Подразделения вооруженных сил Германии и Швеции начали совместную операцию НАТО по усилению обороны острова Готланд, предполагающую переброску систем противовоздушной обороны.
Операция включает в себя быструю переброску военных систем на остров транспортным судном в сопровождении немецких и шведских военных кораблей и истребителей, передает ТАСС со ссылкой на шведский канал SVT.
На борту транспортных судов находятся средства противовоздушной обороны. Представитель оперативного командования шведских вооруженных сил Манне Фагерстрем отметил, что маневры не являются обычными учениями и проводятся в реальных условиях, а обеспечение защиты транспорта осуществляется боевым оружием.
По его словам, порт столицы острова Висбю будет находиться под постоянной охраной шведских и немецких военнослужащих. Параллельно с военными маневрами местная полиция проведет собственную операцию, в рамках которой беспилотные летательные аппараты в течение недели будут патрулировать всю территорию Готланда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО.
В январе руководство Североатлантического альянса объявило о предстоящих тренировках в Арктике.
Осенью прошлого года масштабные военно-морские маневры блока стартовали в территориальных водах Литвы.