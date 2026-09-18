  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму превысила 10%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина погружается в финансовую бездну
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle
    Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Явка на выборах в Госдуму превысила 10%
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    13 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать ее некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.

    2 комментария
    18 сентября 2026, 13:14 • Новости дня

    Военные Швеции и Германии высадились на острове Готланд

    Вооруженные силы ФРГ и Швеции начали операцию НАТО по обороне Готланда

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения вооруженных сил Германии и Швеции начали совместную операцию НАТО по усилению обороны острова Готланд, предполагающую переброску систем противовоздушной обороны.

    Операция включает в себя быструю переброску военных систем на остров транспортным судном в сопровождении немецких и шведских военных кораблей и истребителей, передает ТАСС со ссылкой на шведский канал SVT.

    На борту транспортных судов находятся средства противовоздушной обороны. Представитель оперативного командования шведских вооруженных сил Манне Фагерстрем отметил, что маневры не являются обычными учениями и проводятся в реальных условиях, а обеспечение защиты транспорта осуществляется боевым оружием.

    По его словам, порт столицы острова Висбю будет находиться под постоянной охраной шведских и немецких военнослужащих. Параллельно с военными маневрами местная полиция проведет собственную операцию, в рамках которой беспилотные летательные аппараты в течение недели будут патрулировать всю территорию Готланда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО.

    В январе руководство Североатлантического альянса объявило о предстоящих тренировках в Арктике.

    Осенью прошлого года масштабные военно-морские маневры блока стартовали в территориальных водах Литвы.

    18 сентября 2026, 05:31 • Новости дня
    Немцев призвали готовиться к обороне

    Генеральный инспектор бундесвера Бройер призвал немцев готовиться к обороне ФРГ

    Немцев призвали готовиться к обороне
    @ DPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецким гражданам следует начать готовиться к участию в обороне страны вместе с армией, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на конференции в Праге.

    «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант. Ведь провал означал бы, что наши сообщества, какими мы их знаем, оказались бы под смертельной угрозой. Мы все вместе сидим в одной лодке», – заявил генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Военачальник также отметил, что для победы в современных конфликтах усилий только армии недостаточно. Он посоветовал изучать опыт Украины и призвал власти Германии более осознанно подходить к внедрению новых технологий в оборонной сфере.

    В прошлом году Бройер заявлял о нехватке 100 тыс. военнослужащих в немецкой армии.

    Весной 2026 года власти Германии запретили мужчинам призывного возраста покидать страну без согласования с бундесвером.

    В начале сентября российское посольство в Берлине предупредило о негативных последствиях безудержной германской милитаризации.

    Комментарии (9)
    18 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста на фоне ожидаемых неблагоприятных результатов региональных выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что итоги выборов в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга – Передней Померании в воскресенье усилят сомнения в его способности возглавлять страну, после чего ему, по данным издания Politico, предстоит борьба за политическое выживание внутри ХДС.

    Риск для Мерца особенно велик в Мекленбурге – Передней Померании, где христианские демократы, по опросам, падают до 7% поддержки и могут не преодолеть пятипроцентный барьер для входа в ландтаг, а борьба за первое место, как отмечается, разворачивается между действующим премьером от центра и правой «Альтернативой для Германии». Один из функционеров партии описал возможный провал как ситуацию, при которой «все взбесится».

    В Берлине, где также пройдут выборы, позиции ХДС выглядят лучше, но остаются слабыми: партия Мерца немного уступает левой Die Linke, имея около 20% поддержки, что примерно на восемь процентных пунктов ниже прошлого результата и может стоить христианским демократам поста главы городского правительства и передачи власти левоцентристской коалиции.

    Чтобы удержать контроль над партией, Мерц на воскресенье до закрытия участков назначил встречу с руководством ХДС, рассчитывая проверить уровень лояльности и представить план антикризисных действий, а также отменил запланированное выступление на Генассамблее ООН, решив остаться в Берлине и заняться последствиями возможных поражений. В то же время все восемь премьер-министров земель от ХДС, включая наиболее вероятного сменщика канцлера Хендрика Вюста, выступили с открытым письмом в поддержку Мерца и подчеркнули необходимость сохранения устойчивого правительства Германии в условиях политической нестабильности в Европе.

    Мерц пытается скорректировать образ жесткого реформатора, заявляя о готовности пойти навстречу избирателям по ряду вопросов, в том числе по компенсации рекордного роста цен на дизельное топливо и смягчению ограничений досрочного выхода на пенсию для проработавших сорок пять лет, а также признавая, что ему нужно «глубже соединиться с людьми» и их эмоциями. Однако молодежное крыло его лагеря, по данным германского телевидения, открыто критикует канцлера: одна из его лидеров Клара фон Натузиус заявила, что проблема партии не сводится только к Мерцу, но с нынешним главой правительства ХДС уже не может выигрывать выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Politico сообщило, что Мерц может лишиться поста канцлера после региональных выборов в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании. В начале месяца издание в материале о событиях в Саксонии-Анхальт отметило историческое поражение ХДС от «Альтернативы для Германии» и рост влияния правых. В этом месяце политики и эксперты в оценках для издания назвали Мерца «лучшим агитатором» АдГ из-за его жесткого курса.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Полянский назвал черепашьим темп расследования подрывов «Северных потоков»

    Полянский: ФРГ расследует подрывы «Северных потоков» в черепашьем темпе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах для недопуска международного вмешательства.

    Немецкие правоохранительные органы ведут дело о взрывах крайне медленно, заявил Полянский, передает РИА «Новости». Выступая на закрытом заседании постоянного совета организации, дипломат отметил, что подобная тактика используется странами Запада для блокировки независимого разбирательства.

    «За время, прошедшее с момента этого теракта, безрезультатно завершились датское и шведское расследования. Осталось лишь идущее черепашьими темпами немецкое, продолжение которого предоставляет западным странам предлог для недопущения международного расследования данного теракта под эгидой Совета безопасности ООН», – подчеркнул он.

    Полянский также добавил, что истинные заказчики преступления до сих пор остаются неизвестными. По его словам, организаторы атаки ранее публично признавались в содеянном, однако сейчас предпочитают оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Дмитрий Любинский указал на намеренное игнорирование прокуратурой ФРГ истинных заказчиков взрывов.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предъявление обвинений украинцу подтверждением изначальных выводов Москвы.

    В прошлом году исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал найти и наказать всех виновных в подрыве российских газопроводов.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    BASF объявил о планах сократить более половины рабочих мест в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий концерн BASF намерен значительно урезать штат ИТ-подразделения BASF Digital Solutions в Людвигсхафене, сократив число сотрудников с примерно 1,9 тыс. до менее 900 человек к 2030 году, сообщает Reuters со ссылкой на профсоюз IGBCE.

    Немецкий химический концерн BASF планирует масштабное сокращение рабочих мест в своем ИТ-подразделении BASF Digital Solutions GmbH в Людвигсхафене, передало агентство Reuters со ссылкой на профсоюз IGBCE.

    По его данным, компания намерена сократить более половины ИТ-персонала на главной площадке в Германии.

    Штат BASF Digital Solutions должен уменьшиться с примерно 1,9 тыс. сотрудников до менее 1,1 тыс. к 2028 году и далее до менее 900 человек к 2030 году. Профсоюз указал, что такие параметры оптимизации зафиксированы в планах руководства, хотя ранее концерн не раскрывал конкретных чисел по сокращениям в цифровом секторе.

    Руководство BASF намерено перенести значительную часть цифровых задач в регионы с более низкой стоимостью рабочей силы, в первую очередь в Индию и Малайзию, уточнило Reuters. По данным агентства, это коснется как разработки программного обеспечения, так и поддержки ИТ-инфраструктуры концерна.

    Агентство dpa сообщало, что общая численность персонала на главном заводе BASF в Германии уже снизилась до уровня 1954 года на фоне широкой программы сокращений. Компания реализует многолетний план экономии затрат, затрагивающий как производственные подразделения, так и вспомогательные службы.

    BASF является одной из крупнейших в мире химических компаний, выпускающей химикаты, пластмассы, специальные продукты и средства защиты растений, а ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Концерн управляет сетью производственных площадок и сервисных центров в разных регионах мира, включая Европу и Азию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году эксперты предупредили, что запрет российских удобрений способен серьезно ударить по экономике Евросоюза.

    В позапрошлом году аналитики отметили, что Европа продолжает наращивать зависимость от российских удобрений на фоне энергетического и промышленного кризиса.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление НАТО в украинский конфликт может привести к глобальному столкновению или длительному противостоянию, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

    Прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский кризис способно спровоцировать глобальную катастрофу или затяжное противостояние, заявила Ле Пен в эфире телеканала Digi24, передает РИА «Новости».

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – считает политик. Она предложила созвать масштабную международную конференцию для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Ле Пен также выразила желание провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее в интервью LCI она заявила, что финансовые трудности не позволят Франции продолжать поддержку Киева.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Политик назвала вмешательство НАТО в украинский конфликт прямой угрозой развязывания третьей мировой войны.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил о риске прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Полянский назвал цель инцидента с БПЛА в Лейпциге

    Полянский: Инцидент с БПЛА в Лейпциге был попыткой отвлечь немцев от проблем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский связал ситуацию с беспилотником в Лейпциге с попыткой немецких властей скрыть внутренний кризис.

    Полянский заявил, что власти Германии в рамках инцидента с БПЛА в Лейпциге пытаются переключить внимание своих граждан с внутренних трудностей. По его словам, страна столкнулась с серьезными проблемами из-за отказа от дешевых российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    «Мотивы подобных действий германских властей абсолютно очевидны. Им нужно отвлечь население от острейших экономических и социальных проблем», – отметил дипломат на заседании постоянного совета организации.

    Полянский добавил, что инцидент с беспилотником также используется для оправдания дальнейшей поддержки Украины. По его мнению, Берлин пытается объяснить немцам необходимость тратить последние сбережения на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль категорически отверг обвинения Берлина в причастности Москвы к инциденту с беспилотником. А посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал действия руководства ФРГ спланированной провокацией.

    Ранее президент Владимир Путин объяснил выпады немецких властей тяжелым внутриполитическим положением в стране.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Готовивший нападение на церковь сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Генпрокуратура ФРГ: Готовивший теракт сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецкой федеральной земле Бранденбург задержали гражданина Ирака, планировавшего нападение на церковь в Бремене и разделяющего идеологию ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация), сообщила Генпрокуратура ФРГ.

    Немецкие правоохранители арестовали в Бранденбурге иностранца, которого подозревают в террористической деятельности, передает РИА «Новости». «Сегодня федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьей федерального верховного суда 8 сентября 2026 года, организовала задержание гражданина Ирака Гайлана Аль-М», – указано в заявлении Генпрокуратуры Германии.

    Задержанному вменяют попытку создания террористической ячейки и подготовку тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности. Кроме того, мужчину обвиняют в нарушении закона об оружии. Следствие установило, что Гайлан Аль-М. является сторонником идеологии запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

    Весной 2025 года подозреваемый планировал нападения на людей у церкви в Бремене. Для осуществления замысла он купил огнестрельное оружие и провел разведку местности. Ему удалось привлечь одного сообщника, однако дальнейшие попытки вербовки оказались безуспешными. Суд постановил заключить задержанного под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года немецкая полиция задержала гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта в Берлине.

    В декабре 2024 года правоохранители поместили под стражу троих молодых людей из-за планов совершить атаку из симпатий к террористической организации. В том же месяце в Аугсбурге арестовали иракского беженца за возможную подготовку нападения на рождественской ярмарке.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Подозреваемого в поджоге синагоги задержали в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    На западе Германии неизвестный мужчина попытался сжечь здание еврейской общины, бросив пакеты с горючей жидкостью в запасной вход, пишет газета Judische Allgemeine.

    Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в нападении на культовое сооружение в городе Вупперталь, передает ТАСС со ссылкой на Judische Allgemeine. Злоумышленник метнул несколько пакетов с зажигательной смесью в сторону дверей, после чего попытался скрыться с места преступления.

    Возгорание удалось оперативно ликвидировать в течение нескольких минут. В результате инцидента никто не пострадал, начато официальное расследование.

    Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер осудил случившееся. «В период главных иудейских праздников снова совершено нападение на синагогу», – заявил он.

    По его словам, произошедшее свидетельствует о прогрессирующей нормализации ненависти к евреям, а время для атаки было выбрано не случайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года сотрудники ФСБ задержали в Ярославле сторонника международной террористической организации при подготовке поджога синагоги.

    В октябре 2025 года российские спецслужбы предотвратили теракты на еврейских религиозных объектах в Красноярском и Ставропольском краях.

    В августе того же года неизвестные злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью во входную часть синагоги в Обнинске Калужской области.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 05:59 • Новости дня
    Фицо заявил о поиске НАТО предлога для конфликта с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения по поводу возможного поиска предлога для масштабного военного столкновения между НАТО и Россией.

    «У меня большие опасения, что уже идет только поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией», – написал словацкий премьер в социальных сетях.

    Политик рассказал о предстоящем визите на Украину 18 сентября, где соберется ряд европейских премьеров. По его словам, конфликт вышел из-под контроля, а сильные милитаристские заявления в Европе вызывают у него серьезное беспокойство, передает ТАСС.

    Фицо отметил, что бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы формируется в интересах оружейных компаний, и подчеркнул важность разговоров о мире, так как ситуация сейчас крайне напряженная и грозит всеевропейским военным столкновением.

    Глава правительства добавил, что Словакия ценит членство в НАТО, но сделает все возможное, чтобы страна не была втянута в конфликт из-за пятой статьи договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией. замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой. Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Генинспектор бундесвера Бройер привел цитату из фильма «Капитан Америка»

    Bild: Генинспектор бундесвера привел ошибочную цитату из «Капитана Америки»

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер во время выступления на Пражском оборонном саммите привел искаженную цитату из фильма «Капитан Америка», рассуждая об искусстве войны.

    Выступая на пленарном заседании, немецкий военачальник предложил слушателям угадать автора фразы, что войны выигрывают не за счет умозрительных рассуждений, а благодаря солдатам. Он предположил, что авторство могут приписать Карлу фон Клаузевицу, Хельмуту фон Мольтке или Сунь-цзы, однако на самом деле слова взяты из картины «Капитан Америка: Первый мститель», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    В действительности в вышедшем в 2011 году фильме похожую фразу произнес полковник Честер Филлипс в исполнении Томми Ли Джонса. Киногерой говорил, что на войне побеждает не оружие, а люди. В другой сцене персонаж переиначил высказывание, отметив, что войну не выиграть деликатностью и в ней побеждает отвага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу граждан Германии призвали готовиться к обороне.

    В феврале стало известно, что Карстен Бройер в начале 2028 года возглавит военный комитет НАТО.

    В прошлом году генеральный инспектор бундесвера заявил о полной боеготовности армии к 2029 году.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 11:18 • Новости дня
    Норвежский самолет-разведчик пролетел у российской границы над Баренцевым морем

    Boeing ВВС Норвегии приблизился к границе России у Мурманска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательный самолет ВВС Норвегии Boeing P-8A Poseidon летит вблизи морской границы России севернее Мурманска, следует из полетных данных.

    Разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon норвежских военно-воздушных сил совершил полет близ морской границы России севернее Мурманска, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело из города Харстад около половины десятого утра по московскому времени.

    Борт проследовал на северо-восток над Баренцевым морем, двигаясь вдоль российских рубежей. Конечная точка маршрута норвежского военного самолета остается неизвестной.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО у западных рубежей. Представители Североатлантического альянса расширяют свои инициативы и заявляют: «Это необходимо для сдерживания спецоперации на Украине».

    Российское министерство иностранных дел неоднократно выражало обеспокоенность наращиванием военного присутствия блока в Европе. Дипломаты подчеркивали готовность к равноправному диалогу, требуя от Запада отказаться от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября четыре самолета-разведчика НАТО пролетели вблизи государственных границ России.

    В начале месяца американский стратегический борт исчез с радаров над Баренцевым морем.

    В феврале норвежский самолет Boeing P-8A Poseidon отключил транспондер у границы севернее Мурманска.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Прокуратура Германии начала расследование из-за рухнувшего дрона

    Прокуратура ФРГ заинтересовалась упавшим возле аэродрома беспилотником

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральная прокуратура Германии организовала проверку после того, как рядом с военным аэродромом Вунсторф обнаружили элементы разбившегося беспилотника.

    Следователи планируют выяснить, выступал ли военный объект возможной целью оператора аппарата, передает ТАСС со ссылкой на немецкие издания.

    Правоохранительные органы проверяют возможную связь этого происшествия с инцидентом в аэропорту Лейпцига в августе. Установлено, что найденный у Вунсторфа беспилотник оказался собран из кустарных деталей, однако следов взрывчатки на нем не обнаружили. Элементы аппарата нашли случайно примерно в двух километрах от аэродрома. Полицейские предполагают, что дрон разбился некоторое время назад.

    В начале сентября власти Германии обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и объявили о закрытии генерального консульства в Бонне. Президент России Владимир Путин назвал эти решения грубой ошибкой немецких властей, связав их со сложным положением канцлера Фридриха Мерца. Посол в Германии Сергей Нечаев отверг предъявленные обвинения как бездоказательные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал цель инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    На прошлой неделе Берлин отказался предоставить доказательства связи Москвы с этим аппаратом.

    В начале месяца посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал действия немецких властей из-за ситуации с дроном как провокацию.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    МИД обвинил Евросоюз в эскалации ситуации в Арктике

    В МИД заявили о намерении Евросоюза усилить эскалацию в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил о намерении Европейского союза пойти по пути эскалации напряженности в Арктическом регионе.

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз намерен усиливать напряженность в Арктическом регионе, передает ТАСС.

    «Итоги состоявшегося 13–14 сентября в Финляндии Арктического саммита ЕС в очередной раз показали, что Евросоюз и его страны-члены не только не готовы отказаться от политизации вопросов сотрудничества в высоких широтах, но и намерены пойти по пути эскалации», – отметил дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что заигрывание западных стран с ядерным оружием вызывает особую обеспокоенность Москвы. По его словам, ситуация в регионе обладает мрачными перспективами.

    В качестве примера нарастающей угрозы он привел недавнее присоединение Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Это произошло после того, как летом Хельсинки снял ограничения на ввоз ядерного оружия в страну в мирное время. Масленников добавил, что ранее мирное Балтийское море перестало быть стабильным после того, как НАТО решило усилить там свою оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко назвал негативным решение Финляндии присоединиться к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о маргинализации Арктического совета странами НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала подготовить политические и военно-технические меры в ответ на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    Главное
    Число иностранных наблюдателей на выборах в России побило рекорд
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    ФСБ предотвратила подрыв газопровода украинским диверсантом
    Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США
    МВД назвало 10 причин для замены паспорта
    Хакеры взломали системы OpenAI с помощью ИИ-модели Claude
    Житель Чукотки бросил рыбалку ради стопроцентной явки села на выборах

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    • Что чувствует командир, отправляя людей в атаку

      Почему Рогачев не отпускал мобилизованных в штурм? Что нужно, чтобы у бойцов не было страха? Где должен быть командир в самых опасных бросках?

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

      Декретный отпуск в России включает отпуск по беременности и родам, а также последующий отпуск по уходу за ребенком. Каков порядок его оформления, как рассчитывается соответствующее пособие и каковы сроки выплат?

    • Как укрыть розы на зиму: когда начинать, чем укрывать и как защитить кусты от морозов

      Розы укрывают на зиму не сразу после первых холодов, а после подготовки кустов и наступления устойчивых небольших морозов: слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, плесени и гибели почек. В средней полосе и Подмосковье основные работы обычно приходятся на октябрь и ноябрь, но точные сроки зависят от погоды, сорта, возраста куста и состояния почвы. Рассказываем, когда начинать укрывать розы на зиму, как подготовить кусты, какие материалы выбрать, чем опасна пленка и какие ошибки чаще всего губят розы зимой.

    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации