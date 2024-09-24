Европа усиливает зависимость от российских удобрений

Tекст: Ольга Самофалова

Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за 20 месяцев, в результате доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года, свидетельствуют данные Евростата. Год назад доля России была 18,5%.

ЕС увеличил импорт удобрений из России в июле в 2,2 раза по сравнению с июнем, и в 1,7 раза по сравнению с июлем прошлого года – до 199 млн евро. Общий импорт удобрений вырос до 643 млн евро.

Крупнейшими покупателями российских удобрений стали Польша, Франция и Германия. Закупки Польши выросли вдвое, до 55,7 млн евро, Франции – в пять раз, до 31,5 млн евро, Германии – на треть, до 24,5 млн евро.

Впрочем, намного сильнее удивила Ирландия, которая неожиданно начала покупать российские удобрения: продажи выросли в 18 тыс. раз, со 101 тыс. евро до 1,8 млн евро. Выделились также Румыния, которая наращивала ввоз российских удобрений в 54 раза, до 17,3 млн евро, а Болгария – в 25 раз, до 12,9 млн евро.

Россия является основным поставщиком удобрений в ЕС. На втором месте Марокко, откуда поставки в июле тоже выросли почти втрое – до 111 млн евро. Тройку лидеров замыкал Египет, которому удалось нарастить экспорт в 1,4 раза, до 85 млн. В топ-5 также входят Алжир (37 млн евро) и Канада (27 млн).

Рост экспорта российских удобрений в страны ЕС связан, во-первых, с их более дешевой стоимостью, во-вторых, с падением объемов их производства внутри еврозоны, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Производство удобрений является энергозатратным процессом, и их себестоимость может включать в себя до 50–60% от стоимости энергоресурсов для производства некоторых видов удобрений. А именно в 2022 году европейские цены на российский природный газ выросли в цене в несколько раз, с примерно 800 долларов за тысячу кубометров до 3400 долларов за тысячу кубометров, из-за чего уже тогда начали закрываться первые предприятия по производству удобрений внутри ЕС», – напоминает Чернов.

И хотя с тех пор газ уже серьезно подешевел, однако цены все равно значительно превышают средние показатели, которые были до того, как ряд европейских стран отказались покупать российский газ по своей воле или после разрушения «Северных потоков».

«Российские удобрения наиболее конкурентоспособные из-за более дешевой энергии, необходимой для их производства. Тогда как в начале прошлого года крупнейший производитель Германии (компания BASF) закрыл свое производство,

некоторые предприятия по производству аммиака также закрылись навсегда из-за подорожания природного газа», – говорит Чернов.

Раньше Франция и Польша закупали удобрения в том числе в Германии на этом заводе, но после его закрытия начали искать, чем восполнить потери, и так пришли к более дешевым российским удобрениям, добавляет эксперт.

В прошлом году производство удобрений в ЕС сократилось на 8,4%, до 28,2 млн тонн. Производство фосфорных удобрений обвалилось на 64%, до 0,43 млн тонн, выпуск калийных удобрений упал на 12,5%, до 2,1 млн тонн, а смешанных – на 9,5%, до 11,4 млн тонн.

Около 20% европейских предприятий закрылись, оставшиеся работают лишь на 40% мощностей, отмечает Анатолий Тихонов, директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии.

«Рост экспорта российских удобрений обусловлен высоким спросом перед началом нового сельскохозяйственного сезона. Кроме того, страны ЕС, а также Китай и Бразилия активно увеличивают свои запасы, из-за чего дефицит удобрений растет. В России же возник избыток удобрений, поскольку квоты на экспорт превысили внутренние потребности. Поэтому без ущерба для отечественных потребителей мы можем поставить на мировой рынок дополнительно около 300 тыс. тонн удобрений», – говорит Тихонов.

Кроме конкурентной цены и удобной логистики российские удобрения известны также своей экологичностью – удобрения чисты от содержания тяжелых металлов, что также привлекает покупателей, добавляет Тихонов.

Поэтому не одна Европа наращивает закупку российских удобрений. Китай за первые восемь месяцев 2024 года тоже поставил рекорд, купив удобрений из России на рекордные 976 млн долларов. Это почти на треть больше прошлогоднего показателя. Более того, Россия потеснила на китайском рынке Белоруссию – прошлого лидера. Почему это получилось?

«На наш взгляд, рекорды закупки российских удобрений Китаем также связаны в первую очередь с их невысокой стоимостью относительно конкурентов и более дешевой логистикой на фоне географического соседства двух стран», – говорит Чернов.

На самом деле для России Европа не является ключевым рынком сбыта продукции, так как в мире есть более значимые центры сельского хозяйства – например, Индия и Латинская Америка, отмечает Людмила Рокотянская из «БКС Мир инвестиций». Тогда как европейским фермерам без российских удобрений будет точно тяжело.

«Спрос на удобрения значительно вырос со стороны Индии и Китая и опережает внутренние производственные возможности, поэтому им приходится регулярно наращивать импорт.

Одновременно с этим большая часть африканских стран нуждаются в получении более высоких урожаев, для чего необходимо использование удобрений. За полгода «Фосагро» увеличила отгрузки удобрений в страны Африки на 74%», – отмечает Александр Тимофеев, к.э.н., доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Поставки в Китай идут объемом 3,5 млн тонн, в Индию – рекордным объемом – 5,4 млн тонн. Отечественные химикаты продаются более чем в ста странах. Доля карбамида из России в мировом экспорте – 12%, хлорида калия – 20%.

«Темпы спроса на удобрения очень высоки. Спрос во всем мире растет в год на 15–20%. В России производство удобрений расширяется на 3–6% в год. Такими темпами до конца года объем производства в РФ удобрений может вырасти до 60 млн тонн, из которых 35 млн тонн будет экспортировано в ближнее и дальнее зарубежье», – заключает Тимофеев.