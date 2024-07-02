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    2 июля 2024, 09:00 • Экономика

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями
    @ Владимир Горовых/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты.

    «Сейчас нас наводнили удобрения из России, которые значительно дешевле наших собственных по той простой причине, что они платят за природный газ меньше, чем мы, европейские производители», – говорит FT Петр Цингр, исполнительный директор SKW Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейшего производителя аммиака в Германии.

    Европа «ходит во сне», попав в зависимость от российских удобрений, говорил ранее глава Yara International, одного из крупнейших в мире производителей азотных минеральных удобрений Свейн Торе Хольсетер.

    По данным Евростата, треть импорта мочевины, самой дешевой формы азотных удобрений, ЕС закупает у России. Причем импорт мочевины после начала украинского конфликта в 2022 году только вырос. По итогам 2023 года объем импорта близок к рекордному уровню. Так, импорт российского карбамида в Польшу в 2023 году достиг почти 120 млн долларов по сравнению с чуть более 84 млн долларов в 2021 году (по данным таможни).

    «На самом деле ситуация может сильно различаться по калийным, фосфорным, азотным и комплексным удобрениям. Внешнеторговая статистика РФ остается закрытой в условиях санкций. Однако, по грубой оценке, в европейском импорте калийных удобрений поставки из России (совместно с Белоруссией) могут доходить до 60%, фосфорных – до 40% и азотных – около 30%. Доли РФ в европейском потреблении удобрений должны быть меньше вышеназванных оценок, так как многое производится и в самой Европе», – говорит Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам».

    «Аммиак, в отличие от ископаемых фосфатов и хлористого калия, является основным сырьем для производства азотных удобрений, которые получают химическим путем из природного газа. Поэтому

    производить азотные удобрения может любая страна, имеющая доступ к природному газу, и в нормальных условиях на этом рынке нет доминирования. Текущая проблема ЕС связана именно с дефицитом газа и высокой ценой на него и на электроэнергию после ограничения поставок природного газа из России»,

    – добавляет Калачев.

    У России и до 2022 года был газ, причем более дешевый, чем в Европе. И европейские производители удобрений ровно так же проигрывали российским. Просто раньше у Европы был более дешевый трубопроводный газ в больших объемах, а теперь его стало в разы меньше.

    «Российские производители удобрений обладают сильным ценовым преимуществом на мировом рынке, поскольку имеют доступ к газу и электроэнергии по регулируемым внутренним ценам, а не закупают их на дорогом европейском рынке. Поэтому европейцам сейчас выгоднее ввозить азотные удобрения и сам аммиак из России, чем покупать газ и производить удобрения на месте. А некоторые компании задумываются о переносе производства в США или Китай, где сырье сегодня дешевле. В условиях такой конкуренции европейские производители оказываются в уязвимом положении и требуют защиты», – говорит Алексей Калачев.

    Промышленность Европы требует от европейских властей помощи, используя политическую повестку для того, чтобы лишний раз обвинить в своих бедах Россию. «Если политики не примут меры, европейские производственные мощности «исчезнут», – предупреждает Цингр.

    «Для европейской промышленности удобрений наступают кризисные годы», – нагнетает Бенджамин Лакатос, генеральный директор швейцарской энергетической компании MET* Group, которая хочет купить балтийского производителя удобрений Achema. По его словам, 70–80% эксплуатационных расходов предприятий по производству удобрений приходится на природный газ, поэтому рост цен на газ и энергию затрагивает эту отрасль быстрее, чем другие сектора.

    Другие крупные игроки покидают европейский рынок. Так, BASF, крупнейший в мире химический концерн, за последние несколько лет сократил свои операции в Европе, включая бизнес по производству удобрений, и вместо этого направил новые инвестиции в США и Китай, где затраты ниже. «Рано или поздно все, включая нас, последуют этому примеру», – говорит Цингр, представитель SKW. Его компания ведет переговоры об опционе на установку линии по производству аммиака в США. По его словам, в США компания может получать гораздо более дешевый газ и электроэнергию, а также субсидии в рамках закона о снижении инфляции.

    Европейские производители удобрений нагнетают ситуацию в надежде уговорить ЕК все-таки ввести санкции и против российских удобрений. Однако Брюссель вряд ли отреагирует на призывы ввести такие санкции, считает Крис Лоусон, глава отдела удобрений консалтинговой компании CRU.

    «Воспоминания о высоких ценах на удобрения в 2022 году и угрозах продовольственной безопасности все еще живы в памяти европейских политиков»,

    – объясняет он.

    До сих пор ЕС не вводил санкции против российских удобрений. «При введении санкционных пакетов против нашей страны руководство еврозоны очень предусмотрительно исключает из списка именно российские удобрения, чтобы избежать роста цен на продукты и следующего за ним продовольственного кризиса. Евросоюз в своем русофобском угаре все же не переступает черту, за которой последует реальный голод», – говорит Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

    «Вряд ли речь может идти о каком-то запрете российских поставок. Удобрения не подпадают под санкции, а ограничения чреваты образованием дефицита на рынке», – согласен Калачев. Европейские фермеры продолжают покупать российские удобрения, чтобы давать урожай и выращивать продукты питания.

    Калачев считает, что ЕС может воспользоваться схемой США в данном случае. «США, как правило, никогда не запрещают импорт тех или иных товаров, но часто вводят внушительные компенсационные или антидемпинговые пошлины на продукцию отдельных зарубежных поставщиков. Тем самым они выравнивают условия для собственного производства и импорта. Вероятно, таким же путем могут пойти ЕС или правительства отдельных европейских стран для защиты своих производителей», – говорит Калачев.

    Другой вариант: европейские производители удобрений свернут свою деятельность в Европе и переедут в США по примеру концерна BASF. «Естественно, главным выигравшим от этого будут Соединенные Штаты, но ведь и санкции ими вводились не просто так. И вот когда США станут монополистами и в этом вопросе, вероятность полного запрета российских удобрений в европейских поставках возрастает многократно, для того чтобы импортировать удобрения из США», – заключает Вавилов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

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