Газовый рынок Европы вернулся в 1990-е

Tекст: Ольга Самофалова

Цены на газ в Европе впервые упали до минимального уровня весны 2021 года, то есть до того, как случился энергетический кризис и резкое удорожание газа с середины 2021-го до середины 2023 года. Фьючерсы на газ на крупнейшем хабе в Европе – нидерландском TTF – упали до 250 долларов за тысячу кубометров.

Здесь сошлось сразу несколько факторов. Во-первых, резкое падение спроса на газ, что привело к исторически низкому потреблению газа в Европе. Спрос на газ в Европе в 2023 году упал до минимума с 1995 года, посчитали в МЭА. Только на энергетический сектор пришлось 75% сокращения потребления газа. Вторая причина – это теплая погода. Третья – это исторические рекордные запасы газа в подземных хранилищах.

«Цены с середины 2021-го по середину 2023 года были высокие. Промышленность их не потянула. Потребление газа в 2022 году снизилось на 60 млрд кубов, в 2023 году – еще на 30 млрд кубов. Домохозяйства тоже сократили потребление, но прежде всего пострадала промышленность. Потому что производить товары при такой стоимости энергии в Европе стало невыгодно. Товары стали не конкурентоспособными по сравнению с теми же товарами, производимыми в Азии, России или в США, где тысяча кубов на бирже стоила 100 долларов, а сейчас там вообще 60 долларов», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.



Показательный пример – это сокращение производства азотных удобрений в Германии, так как производить их при стоимости тысячи кубометров в 1000–2500 долларов экономически глупо. В России газ стоил всего 100 долларов, поэтому Германия начала импортировать эти удобрения из России, отмечает эксперт.

«Нынешние низкие цены – это балансировка рынка после этапа высоких цен с середины 2021-го по середину 2023 года. Высокие цены убивают спрос на любой товар»,

– говорит эксперт.

Теплая зима 2023-2024 годов привела к низкому спросу газа для отопления. В итоге запасов газа в подземных хранилищах Европы осталось много. На 21 февраля они были заполнены более чем на 64% – это рекордный показатель для этого времени года.

«Скорее всего, к концу отопительного сезона европейские ПХГ останутся заполнены на 50–60%. Сейчас европейцы снижают импорт газа и все больше ориентируются на отбор газа из ПХГ, так как закачанный газ надо продавать. Но в любом случае запасов в ПХГ останется много, а это значит, что закупать газ к следующей зиме нужно будет в меньшем объеме, чем прошлым летом. То есть спрос на газ после отопительного сезона будет небольшим», – поясняет Игорь Юшков. Поэтому предпосылок для роста цен пока нет.

Для сравнения: энергетический кризис в Европе начался в середине 2021 года после того, как регион вышел их затяжной холодной зимы с низким уровнем запасов природного газа. Это привело к росту спроса на него в летний период. При этом начались проблемы с предложением, так как СПГ перетягивал на себя азиатский рынок, который платил за него более высокую цену.

В 2022 году появился еще один негативный фактор, который способствовал дальнейшему росту цены на газ в Европе. Европейцы начали получать постепенно все меньше и меньше российского газа. Происходило это по разным причинам: сначала отказ некоторых европейских стран переходить на новую систему расчетов, потом проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока – 1» из-за канадских санкций, потом отказ Украины качать по южной ветке транзитом российский газ и, наконец, подрыв обоих «Северных потоков».

Европа начала активно переходить на СПГ, в том числе американский, который называли молекулой свободы. Однако эта молекула не смогла сохранить потребление газа в Европе и ее промышленность. «Дорого было все: и трубопроводный газ, и СПГ. И СПГ пришел в Европу не в таком большом объеме, чтобы заместить дефицит и сокращение поставок российского газа. Отсутствие достаточных объемов СПГ усугубило дефицит газа на европейском рынке, который наблюдался с середины 2021 года. Нельзя сказать, что СПГ удовлетворил спрос в Европе или тем более что он заменил российский газ. СПГ не заместил российский газ, поэтому Европе и пришлось резко сократить потребление газа и потерять часть промышленности», – отмечает Игорь Юшков.

Он указывает на еще одну неприятную для европейцев особенность СПГ: за него надо сражаться с азиатскими покупателями. «Если европейский покупатель хочет, чтобы к нему пришел СПГ, то ему нужно заплатить больше цены на азиатском рынке. Это чревато постоянным сохранением относительно высоких цен на СПГ при высоком потреблении в Азии», – говорит Юшков.

Что касается 2024 года, то при текущей заполненности ПХГ и снижении потребления цены на газ в Европе, вероятно, останутся низкими и составят порядка 350 долларов за тысячу кубов. Если же запасы снизятся более существенным образом, то цена может вернуться к уровню 500 долларов», – отмечает Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

При сохранении низких цен европейцы могут позволить себе больше газа, спрос может вырасти. «Однако к объемам потребления, которые были в 2021 году, Европа, конечно, не придет.

И не факт, что Европа вообще когда-нибудь вернется к прежним объемам потребления газа,

так как у них развивается возобновляемая энергетика и многие предприятия уже не вернутся в Европу. Поэтому 2021 год может войти в историю Европы как пиковый год потребления газа», – не исключает эксперт ФНЭБ.

По его прогнозу, если газ в ближайшие годы будет оставаться дешевым в Европе, то газ будет конкурировать с возобновляемой энергетикой за вытеснение угля с рынка. То есть европейцы будут отказываться от угля в пользу либо газа, либо возобновляемой энергии.

Чтобы цены взлетели до 1000–2000 долларов за тысячу кубометров, как это было в 2022 году, должны прилететь какие-то черные лебеди. «Например, если начнется военный конфликт на Ближнем Востоке и Иран перекроет Ормузский пролив, это обернется кризисом не только на нефтяном, но и на газовом рынке. Весь СПГ из Катара будет заперт в Персидском заливе, на мировом рынке возникнет дефицит и цены будут измеряться тысячами долларов за тысячу кубометров», – рассуждает собеседник.

Другой сценарий, который приведет к резкому росту цен, – это введение США запрета на экспорт СПГ, что также станет шоком для мирового рынка, но пока он маловероятен.

Третий потенциальный риск – если США прикажут Украине перекрыть транзит российского газа в Европу уже этой весной. Этот вариант эксперт называет более реальным, но в этом случае не будет какого-то шока, и хотя цены вырастут, но они не взлетят до 1000 долларов. Потому что поставки через Украину не такие большие, как раньше. По данным Еврокомиссии, поставки российского трубопроводного газа, на который приходилось 40% поставок ЕС до конфликта на Украине, снизились до 8%.

Наконец, цены на газ в Европе могут подняться до 500–600 долларов в любой отопительный сезон, если зима будет холодной. Европа получила сильную зависимость от погоды.